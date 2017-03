BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond oli Balti liiga veerandfinaalis väljakukkumise äärel. Kordusmängus Riia Barons kvartalsiga oldi neljanda veerandaja alguses enam kui 20 punktilises kaotusseisus, mis tähendanuks poolfinaalist välja jäämist.

Kohtumise lõpuminutitel suudeti mäng siiski enda kontrolli alla saada ja kaotada sobiliku vahega. Avakohtumisest oli ees +19, Riiast tuli lõpuks -11. Kahe mängu summas kaheksaga plussis. Päev päästetud.

"Teadsime nende stiili ja arvestasime, et tuleb väga võitluslik mäng, aga skoori osas läks küll ootamatult nugade peale," kommenteeris Kalevi peatreener Alar Varrak. "Mäng oli 30-35 minutit nende käes, alles siis saime kontrolli enda kätte. Ei olnud meie poolt hea mäng. Kaitses nii väga hätta ei jäänud, küll aga rünnakul. Palju pallikaotusi ja halbu viskeid," oli Varrak kriitiline.

Ometi - lõpp hea, kõik hea. Eriti veel arvestades asjaolu, et vastased sooritasid väljakult 24 viset enam! "Sellist asja ausalt öeldes ei mäletagi, et keegi oleks nii palju viskeid rohkem saanud. Selle pealt ainult 11 punktiga kaotada on paras ime. Ega me seis lihtne pole ja kuskilt otsast lihtsamaks ei lähe. Terveid mehi on vähe, rotatsioon lühike, koormus suur. Mõne päeva saame nüüd kosuda ja siis tuleb jälle lahingusse minna. Peame valmis olema," tõdes Varrak.

Balti liiga poolfinaalis läheb Kalev/Cramo kokku Leedu klubi Prienai Vytautasega. Finalist selgub kahe mängu summas. Järgmine mäng on meeskonnal aga tuleval teisipäeval, kui VTB Ühisliigas võõrustatakse Saraatovi Avtodori.