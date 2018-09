VIDEOD | KHL-is püstitati negatiivne rekord, Red Star alistas valitseva meistri

Kaotus Peterburi SKA-le tähendas Sibiri jaoks, et senisest 11 mängust pole suudetud võita ühtegi, mis on KHL-i ajaloo halvim hooaja algus. Senine rekord kuulus 10 kaotusega Moskva Vityazile, kes alustas nii kehvasti hooaega 2011. aastal. Toona oli Vityaz suutnud tänu lisaajal saadud kaotustele mõne punkti teenida. Sibir on tänavu kaotanud kõik kohtumised normaalajal.

Üllatuse valmistas KHL-i ainus Hiina klubi Kunlun Red Star, kes alistas võõrsil 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) valitseva meistri Kaasani Ak Barsi. Red Stari eest viskas kaks väravat Taylor Beck. Veel olid külalismeeskonna eest täpsed Victor Bartley ja Veli-Matti Savinainen. Võõrustajate väravad viskasid Rafael Batyrshin, Rob Klinkhammer ja Artjom Lukojanov.

Läänekonverentsis jätkab liidrina Peterburi SKA, kellele järgnevad Moskva CSKA ning oktoobri lõpus kaks kohtumist Tallinnas pidav Helsingi Jokerit. Idakonverentsis on liider Avtomobilist.

