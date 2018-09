VIDEO | On mida lastelastele rääkida! Riia Dinamo pidas KHL-i mängu hokilegend Wayne Gretzky silme all

Wayne Gretzky on KHL-is mängiva Hiina klubi ülemaailmne saadik Foto: Mark Schiefelbein, AP/Scanpix

Riia Dinamo jäähokimeeskond pidas KHL-i kohtumise hokilegend Wayne Gretzky "The Great One" silme all.