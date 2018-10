VIDEO | Jokerite lätlasest väravavaht meenutas kaks aastat tagasi Tondirabas saadud magusat võitu

Väravavaht Janis Kalnins kuulus 2016. aastal Riia Dinamo koosseisu, kui Läti klubi kohtus Tondirabas Magnitogorski Metallurgi ja Tšeljabinski Traktoriga. Esimesest saadi jagu karistusvisetega 4:3, teisele kaotati 2:4.

Võit Metallurgi üle oli Dinamole eriti magus, sest tegu oli tol hooajal valitseva meistriga. Kalnins tegi selles mängus 47 tõrjet. "Kõige rohkem mäletan seda, et see oli üks raske mäng," lausus Kalnins. "Nad panid meile lõpus kõrva surve peale. Hea, et me bullititega võitsime. Ma nautisin seda väga. Atmosfäär oli lõbus."

Kalnins ütles Jokerite Youtube'i kanalile, et on Tallinnas käinud ka turistina kolm-neli korda. Kiidusõnu jagus lätlasel nii meie vanalinnale kui ka Tondiraba jäähallile.

Vaata videot!