Varjatud eelarvetega suurklubid jagavad tiitleid, Jokerit otsib oma võimalust

Jäähokiliiga KHL kulminatsioonina välja mängitav Gagarini karikas on Venemaa spordi ilmselt väärtuslikem trofee. Kuigi tegemist on rahvusvahelise liigaga, on kümne tegutsemisaasta jooksul saanud võidurõõmu maitsta ainult Venemaa viis klubi. Kõik nad on selle maa n-ö suured hokiklubid.

Tugevuselt maailma teise hokiliiga võitmise üheks aluseks on meeskonna eelarve. Seejuures pole Venemaal klubide täpsed eelarved avalikud. Nende suurusest on tehtud ülevaateid erinevate allikate informatsioonile tuginedes ning mingi aimu saab ka mängijate nimekirja põhjal. Meeste palgatase on ju enam-vähem teada. Venemaa meedias on korduvalt kutsutud üles tegema eelarved avalikuks, kuid viimati avalikustas liiga need arvud viis aastat tagasi.