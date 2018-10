Tallinnasse tulevas Moskva Spartakis valitseb segadus: keegi ei taha peatreener olla

Samal ajal teatati, et meeskonda treenivad edasi klubi peamänedžer Aleksei Žamnov ja talendikas Maksim Solovjov. Ametis jätkab ka teine abitreener Igor Ulanov.

Spartaki pressiteatest ei selgunud, kes neist on peatreener. KHL-i kodulehe järgi on Žamnov peatreeneri asetäitja, kuid kui Spartak laupäeval Bratislava Slovaniga mängis ja neid 4:1 võitis, eitas Žamnov kategooriliselt, et ohjad tema käes on, vahendab Iltalehti.

"Mina ei ole. Me oleme kõik treenerid. Minul pole siin mingit eesliidet. Oleme kõik kolmekesi treenerid ja teeme oma tööd," ütles Žamnov pärast võitu. "Lähme edasi samm-sammult."

Uue peatreeneri otsingud käivad. Iltalehti andmetel on üks kandidaatidest Oleg Znarok. "Eks me näe," vastas Žamnov sellise spekulatsiooni peale.

55-aastane Znarok vabastati eelmisel aastal nii Venemaa koondise kui ka Peterburi SKA peatreeneri kohalt. Sel nädalal nähti Znaroki kodumaal Lätis andmas treeningut ühele kohalikule meistriliiga klubile.

Moskva Spartak hoiab 20 mängu järel läänekonverentsis 20 punktiga kuuendat kohta. Üheksa silma enam teeninud Jokerit on samas konverentsis kolmas.