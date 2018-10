SUUR ÜLEVAADE | Tallinnasse on sel nädalal oodata üle 20 endise NHL-i mängija

Jokerit kohtuvad Spartakiga Tallinnas reedel kell 18.30 ning Tšerepovetsi Severstaliga pühapäeval kell 15. OSTA PILET SIIT!

HELSINGI JOKERIT

Mike Lundin (USA kaitsja, 270 mängu, 4 väravat, 34 söötu) 2007-2013: Tampa Bay Lightning, Minnesota Wild, Ottawa Senators.

Peter Regin (Taani ründaja, 254 mängu, 47 väravat, 68 söötu) 2008-2015: Ottawa Senators, New York Islanders, Chicago Blackhawks

Sami Lepistö (Soome kaitsja, 186 mängu, 7 väravat, 29 söötu) 2007-2012: Washington Capitals, Phoenix Coyotes, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks

Jesse Joensuu (Soome kaitsja, 130 mängu, 13 väravat, 11 söötu) 2008-2013: New York Islanders, Edmonton Oilers

Antti Pihlström (Soome ründaja, 54 mängu 2 väravat, 5 söötu) 2007-2009: Nashville Predators

Geoff Platt (Kanada ründaja, 46 mängu, 4 väravat, 10 söötu) 2005-2008: Columbus Blue Jackets, Anaheim Ducks

Nicklas Jensen (Taani ründaja, 31 mängu, 3 väravat, 3 söötu) 2012-2017: Vancouver Canucks, New York Rangers

Karl Strollery (Kanada kaitsja, 23 mängu, 0 väravat, 3 söötu) 2013-2017: Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks, New Jersey Devils

Brian O'Neill (USA ründaja, 22 mängu 0 väravat, 2 söötu) 2015-2016: New Jersey Devils

Oliver Lauridsen (Taani kaitsja, 16 mängu, 2 väravat, 1 sööt) 2012-2015: Philadelphia Flyers

Alex Grant (Kanada kaitsja, 7 mängu, 2 väravat) 2013-2016: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes

Viktor Lööv (Rootsi kaitsja, 4 mängu, 2 söötu) 2015-2016: Toronto Maple Leafs

Tomi Mäki (Soome ründaja, 1 mäng) 2005: New York Islanders

MOSKVA SPARTAK

Dmitri Kalinin (Venemaa kaitsja, 576 mängu, 38 väravat, 133 söötu) 1999-2009: Buffalo Sabres, New York Rangers, Phoenix Coyotes

Kaspars Daugavins (Läti ründaja, 98 mängu 6 väravat, 9 söötu) 2011-2013: Ottawa Senators, Boston Bruins

Nikita Filatov (Venemaa ründaja, 53 mängu, 6 väravat, 8 söötu) 2008-2012: Columbus Blue Jackets, Ottawa Senators

Ben Maxwell (Kanada ründaja, 48 mängu, 2 väravat, 6 söötu) 2008-2012: Montreal Canadiens, Atlanta Trashers, Winnipeg Jets, Anaheim Ducks

Martins Karsums (Läti ründaja, 24 mängu, 1 värav, 5 söötu) 2008-2009: Boston Bruins, Tamba Bay Lightning

Aleksander Hohlatšev (Venemaa ründaja, 9 mängu) 2013-2016: Boston Bruins

Ilja Zubov (Venemaa ründaja, 11 mängu, 2 söötu) 2007-2009: Ottawa Senators

TŠEREPOVETSI SEVERSTAL

Zack Boychuk (Kanada ründaja, 127 mängu, 12 väravat, 18 söötu) 2008-2015: Carolina Hurricanes, Pittsburgh Penguins, Nashville Predators

Carter Ashton (Kanada ründaja, 54 mängu, 3 söötu) 2011-2015: Toronto Maple Leafs

Arturs Kulda (Läti kaitsja, 15 mängu, 3 söötu) 2009-2012: Atlanta Trashers, Winnipeg Jets