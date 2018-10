Siim Liivik: Jokerite mängud on nagu rokk-kontserdid

„Minu arvates on väga tore ja ikka tähtis asi, kui maailma tugevuselt teise jäähokiliiga mängud tuuakse meile koju nina ette,“ ütles Liivik TV Play Sportsile.

„Loodan, et hall läheb täis ja inimesed kogeksid seda sündmust kui ägedat elamust. Jokerite show on ka kindlasti üks Euroopa kõvemaid. Tunne, nagu oleks vahepeal kusagil rokk-kontserdil! Aga kindlasti on need veel ka heal tasemel hokimängud.“

Liivik, kes on ise on Helsingi IFK ja Espoo Bluesi särgis päris mitu korda Jokerite vastu mänginud, tunneb ja teab Jokerite organisatsiooni hästi.

„Minul on nendega väga head suhted. Nad on uurinud minu ja mu sõprade poolt juba paar suve Tallinnas toimunud hokikooli kohta ja Jokerit on andnud mõista, et soovivad tulevikus Eesti noortehokit aidata ja arendada. Läbirääkimised käivad!“ rääkis Liivik.

Last but not least – Liivik, kes muuseas teeb novembris debüüdi Eesti jäähokikoondises, leidis suvel hokilaagris käinud noortele võimaluse minna Jokerite Tallinna mängudele.

Helsingi Jokerit peab Tondiraba hallis 26. (kell 18.20) ja 28. oktoobril (kell 14.50) kaks KHL-i mängu, vastaseks on reedel Moskva Spartak ja pühapäeval Tšerepovetsi Severstal.