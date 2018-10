Robert Rooba: soovitan soojalt Jokerite Tallinna-mänge vaatama minna

Mis sa arvad, miks Jokerit tuleb Tallinnasse mängima?

KHL on suur äri ja kindlasti peituvad peamised Jokerite Tallinnasse tuleku põhjused selle taga.

Kui palju Soomes Tallinnas toimuvatest Jokerite mängudest räägitakse?

Jälgin Jokereid sotsiaalmeedia kanalites ning nende kaudu on Tallinnasse tulek kenasti esil olnud. Kindlasti on mingil määral ka tavalises meedias asjast juttu olnud, aga mitte midagi väga märkimisväärset. Vähemalt hetkel veel.

Taaskord tuuakse meile tipphoki koju kätte. Kui hea meel selle üle olema peaks?

Nagu olen ka eelnevalt öelnud, siis on see suurepärane nii Eesti hokile kui ka Eesti hokifännidele, et nii kõrgel tasemel hoki koju kätte tuuakse. Ise jälgin palju KHL-i ja Jokerite mänge ning võin väga soojalt soovitada neid mänge kõigile. Minge nautima!

Helsingi Jokerit peab Tondiraba hallis kaks KHL-i mängu 26. ja 28. oktoobril. Reedene mäng Moskva Spartaki vastu algab kell 18.30 ja pühapäevane Tšerepovetsi Severstaliga kell 15.00.

Mänge saab otseülekandes jälgida ka TV Play Sports plussis ja TV Play Premiumis, kommenteerivad Kevin Parras ja Vallot Pukk.