Laupäeval jagavad Jokerit staarid Rocca Al Mare Rademari kaupluses autogramme

Tegemist on hokifännidele olulise nädalavahetusega. Lisaks sellele, et Jokerit oma kaks kodumängu Tallinnas mängivad, tähistavad nad siis oma 51. tegevusaastat. Kohal on hokistaarid nagu Sami Lepistö, Jesse Joensuu ja Janis Kalnins koos Jari Kurriga. Meeste kommentaare toimunud ja eelseisvast mängust saab kuulama tulla laupäeval Rocca Al Mare Rademari kaupluses toimuvale pressikonverentsile, mis algab kell 16.00.

Mängud Tondiraba jäähallis:

Jokerit vs Moskva Spartak: reedel, 26. oktoobril algusega kell 18.30

Jokerit vs Tšerepovetsi Severstal: pühapäeval, 28. oktoobril algusega kell 15.00

Pressikonverents Rocca Al Mare Rademaris laupäeval, 27. oktoobril algusega kell 16.00