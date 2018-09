KHL-is kütab kirgi Helsingin Jokeriti logole monteeritud Vladimir Putini nägu

Nimelt avaldas Helsingin Sanomat hooaja eel enda esikaanel foto Jokeriti logost, kuid silma pilgutava jokkeri asemel oli sinna paigutatud hoopis Venemaa presidendi Vladimir Putini nägu.

Loomulikult viitas Helsingin Sanomat selle teoga tõsiasjale, et Venemaa püüab läbi hokiliiga KHL-i suurendada enda mõjuvõimu lähiriikides. Paljudel ajas selline asi aga kopsu üle maksa ja vihased ollakse siiamaani.

“Meie brändi selline kasutamine on illegaalne. Niimoodi üritati lihtsalt haledalt raha teenida. See ei ole enam ajakirjandus. Jokerit on Soomes hoki turuliider ja ükski väljaanne ei ole küsinud meie käest luba, et kasutada meie logo poliitilistel eesmärkidel. Loomulikult võtame selle suhtes midagi ette,“ lubas klubi esimees Juka Kohonen.

“Nad võivad kirjutada kõike, mida nad tahavad. Siiski ei tohi nad kõike teha meie logoga. Me ei luba sellistel asjadel juhtuda,“ lisas klubi üks omanik Harry Harkimo.

Creative use of Finland's top hockey team #Jokerit logo by Finland's biggest newspaper @hsfi. The team may threaten the paper with legal consequences. A legal battle could further highlight the team's links to #Putin. For a team that claims Finnish identity, that might be tricky. pic.twitter.com/27AKbB9oHA