KHL-i klubil mängijate ees ülisuur maksuvõlg, liiga juhtkond sekkus jõuliselt

Lisaks kehtestati klubi kahele viimasele peadirektorile Sergei Sošnikovile ja Aleksandr Selivanovile liigas tegutsemise keeld.

Nende käe all on klubi jõudnud olukorrani, kus maksuvõlg ulatub 102,8 miljoni rublani ehk umbes 1,35 miljoni euroni. Enam kui pool sellest summast on otseselt palgavõlg mängijatele.

KHL-i presidendi Dmitri Tšernõšenko sõnul jäävad keelud kehtima seni, kuni võlgnevused pole täielikult likvideeritud. "Liigal on null-tolerants sõlmitud lepingute täitmata jätmise osas," sõnas Tšernõšenko.

Admiral on idakonverentsis eelviimasel 12. kohal, senisest 17 mängust on võidetud vaid kolm.