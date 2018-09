KHL-i hooaeg tuleb senistest erinev - nüüd on asjaga seotud ka Wayne Gretzky

Madis Kalvet reporter

Wayne Gretzky. Foto: Codie McLachlan, AFP/Scanpix

Jäähokiliiga KHL on taaskord käima läinud. Tänavune hooaeg on varasematest siiski veidike erinev, kuna nüüd on venelaste suure ettevõtmisega seotud ka hokilegend Wayne Gretzky.