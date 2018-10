INTERVJUU | NHL-i finaalis osalenud Spartaki ründaja käib igal suvel Eestis golfi mängimas

Me ei muretse sellepärast üldse. Meie fännid on alati häälekad. Peame lihtsalt hästi mängima ja juhtima minema, et Jokerite toetajad vaigistada.

Millised on sinu esmamuljed mängupaigast?



Väga head. Siin on väga kena. Mitte just kõige suurem areen, kus ma mänginud olen, aga väga hubane. Loodetavasti on homme tuled ainult natuke heledamad kui täna trennis.

Kuidas enda meeskonna viimaseid esitusi hindaksid? Viimasest viiest mängust olete kolm võitnud, sealjuures kaks järest.

Mängud on üles-alla. Peaksime olema rohkem võite saanud, kui neid seni tabelis kirjas on. Meil on uus treener, üritame veel oma mängu ja egot leida. Palju tööd on veel ees.

Spartak vallandas peatreener Vadim Epantšintsevi ja abitreener Dmitri Gogolevi möödunud reedel. Meeskonda treenivad edasi klubi peamänedžer Aleksei Žamnov ja Maksim Solovjov.



Aleksei Žamnov treeningut läbi viimas. Foto: Priit Simson

Mis treenivahetusega muutunud on? Näed, et asjad lähevad paremaks?

Uus treener, uus süsteem. Õpime veel, aga viimased kaks mängu oleme võitnud. Seega tiimi atmosfäär on praegu hea. Tahaks loota küll, et läheb paremaks. Töötame väikeste asjade kallal, mis varem ei toiminud. Loodetavasti hakkab töö varsti vilja kandma.

Mida ütled homse vastase kohta? Mis Jokerit sel aastal nii heaks teeb?

Soomlased on alati head ja töökad kutid olnud. Nad uisutavad väga hästi, nad on liigas ilmselt ühed kiiremad. Nendega peab olema ettevaatlik, aga samas ka väga füüsiline. Peame neile kehasse mängima ja sundima nad eksima. Sellise vastase vastu pead olema mängus sees ka pärast kahte esimest perioodi, muidu pole sul võimalustki.

Oled sa varem Eestis käinud?

Jah, mitu korda. Lapsena mängisime palju Eesti meeskondade vastu Kohtla-Järves ja Narvas. Nüüd käin siin igal suvel naise ja teiste Läti hokimängijatega puhkamas. Käime mööda Pärnu ja Saaremaa golfiväljakuid. Naine saab spaas olla, meie samal ajal golfi mängida. Väga head kohad, kus nädalavahetus või kolm-neli päeva veeta. Pärnu on ju Riiast ainult kahe tunni kaugusel. Sellised reisid on meil juba traditsiooniks saanud.

Sind tuntakse nn "nurjatute" bullitite poolest. Oled neid hiljaaegu ka mõne meeskonna vastu praktiseerinud?

Ma pole neid juba päris pikalt proovinud. Reeglid on muutnud, enam ei tohi selliseid trikke teha. Nii kõrgel tasemel ei tohi rumalaid vigu sisse lasta. Olen minevikus teinud hulle asju, mis vahel toimisid ja vahel mitte, aga arvan, et need ajad on nüüd jäädavalt möödas.