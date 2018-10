Helsingi Jokerit valmistas Tallinna mängudeks erilise võistlusvormi

"Meie arvates on see väga ilus ja stiilne särk. See on mere värvi sinine, tavaliselt on meie särk helesinine," sõnas Kohonen, kirjutab Iltalehti.

Jokerite uuel vormil on erinevalt tavalisest esindatud kõik kolm Eesti lipu värvi (Võistlusvormi näeb Iltalehti lehelt SIIT).

Tondiraba jäähall mahutab 5800 pealtvaatajat, kuid pärast koostööpartneritele eraldatud pääsmeid läks müüki umbes 5000 piletit. Jokerit on senise piletimüügiga rahul.

"Huvi mängude vastu on olnud hea. Eestlased ostavad pileteid praktiliseks sama palju kui soomlased, mis on väga meeldiv ja ehk isegi üllatav," sõnas Kohonen.

Kui reedeseks mänguks Jokerite ja Spartaki vahel on müügis veel vaid umbes 1000 piletit, siis pühapäevaks, kui Jokerit võõrustab Severstali, on vabu pääsmeid rohkem saadaval.

Kohoneni sõnul oleks pühapäevase mängu külastamine selle algusaja (kell 15) tõttu soomlastele eriti sobilik. "See on väga sobiv peremänguks. Hommikul laevale ja õhtuks olete juba kodus tagasi," õhutas ta soomlasi pileteid ostma. Pääsmete hinnad jäävad vahemikku 29 kuni 59 eurot (Pileteid saab osta SIIT).