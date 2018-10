FOTOD | Tondiraba halli jää on KHL-i mängude võõrustamiseks valmis!

Esmalt kohtuvad reedel kell 18.30 Helsingi Jokerit ja Moskva Spartak ning pühapäeval kell 15 tuleb Jokeritele vastu Tšerepovetsi Severstal.

Tänaseks päevaks on Tondiraba halli jää juba reklaamidega kaunistatud ning valmis tippklubisid vastu võtma. Reedesele mängule on müüki jäänud vaid 200 piletit. Lisaks 3000 Jokerite fännile on Moskvast oodata reedesele mängule 200 Spartaki poolehoidjat.

Piletid KHL-i Tallinna mängudele on müügil Piletilevis