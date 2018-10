FOTOD | Moskva Spartaki hokimeeskond maandus Tallinna lennujaamas

Spartaki suurimad staarid on kaitsja Dmitri Kalinin ja lätlane Kaspars Daugavins, esimene on NHL-is pidanud üle 500 mängu ja tulnud Venemaa koondisega kolmel korral maailmameistriks, teisel on unistuste liigas kirjas 98 mängu ning Stanley karikasarja hõbemedal.

Spartak tuli Tallinnasse kahe järjestikuse võidu pealt. 22. oktoobril alistati kodus 4:2 Moskva Dinamo, kaks päeva varem 4:1 Bratislava Slovan. 21 mängu järel hoitakse läänekonverentsis 22 punktiga kuuendat kohta, Jokerit on 31 punktiga teine.

"Saabusime Tallinnasse heas meeleolus," ütles Spartaki peamänedžer Aleksei Žamnov venekeelsele Delfile. "Loodame inimestele näidata ilusat hokit."

