FOTOD | Jokerite hokiklubi juhi Harkimo piinad ja rõõmud: meeskond särab, tribüünid tühjad, meedia kriitiline

„Inimesed ei ole meid unustanud. Me oleme jätkuvalt Soome suurim spordiklubi, kus käib kõige rohkem pealtvaatajaid. Küll nad leiavad taas tee ka meie mängudele. Olen selles kindel,“ lausus Harkimo. „Loomulikult me tahame, et tribüünid oleks inimesi täis. Me tegeleme sellega. Me saame vaid hea sportliku tasemega inimesed kohale.“

Viimase paari nädala jooksul on Soome meedia täis arutlusi ja spekulatsioone, miks Jokerite tribüünid on nii hõredad. Kusjuures kõik tnnustavad, et meeskonna tase on väga hea. Põhjustena jäävad sõelale nn võõras liiga ja Moskva mõju.

Harkimo pidas igas mõttes võimatuks, et Jokerit suudaks paralleelselt mängida nii KHLis kui Soome liigas. „Meil pole selleks mängijad, jää-aega ja ka kalendreid oleks võimatu ühendada,“ kinnitas ta, vastates küsimusele, kas Soome liigas kaasalöömine võiks parandada klubi mainet.

„KHLis mängimine on tõstnud nii Jokerite kui Soome hoki taset. Me näeme klubisid ja mängijaid, kes muidu siia ei tuleks. Helsingit on külastanud kümned erinevate riikide koondislased. See on mõjub meie hokile vaid positiivselt.“

Oktoobri lõpus peab Jokerit kaks KHLi mängu Tallinnas, esmalt Moskva Spartaki ja siis Tšerepovetsi Severstali vastu.

„Me loodame nii oma klubile saada uusi fänne. Soome teavad meid kõik, loodame, et varsti oleme ka Eestis sama tuntud,“ lootis ta ja lisas, et tulevikus võiks mõni Eesti klubi lüüa kaasa Soome hoki kõrgeimas sarjas.

Helsingin Sanomate lisaväljaande skandaal pole Harkimole tänavu ainuke hetk, kus ta oli üle riigi esiuudis nr 1.

Aprillis lahkus ta Kokoomuse parlamendierakonnast, sest tema arvates on Soome ja Euroopa tänane poliitiline süsteem end ammendanud: "Otsuseid ei tee inimesed, vaid üksikud poliitikud, kes ei arvesta rahva huviga.“

Milline on teie uus poliitiline liikumine? Nagu Emmanuel Macron tegi Prantsusmaal?

„Ei, pigem nagu Itaalia Viie Tähe liikumine. Tahame teha üheskoos kiireid otsuseid ja nii, et iga hääl loeks ja kõik tunneks, et nad on kaasatud.“

Kuidas see siis käib?

„Meil on täna 11 000 liiget ja kõik otsused teeme koos internetis. Esmalt visatakse üles teemad, siis arutatakse ja seejärel otsustatakse. See, milline valik võidab, ongi lõplik otsus. Keegi seda enam muuta ei saa.“

Harkimo lisab, et kui tänased parlamendierakonnad lähevad rahvaga kohtuma, suvatseb kohale tulla sadakond inimest; tema puhul on kohal sadu, kui võimalik, siis ka tuhandeid inimesi. Samal teemal ilmus Harkimol Soomes äsja ka raamat „Hjallis Harkimo suoraan sanottuna“.

„Kirjastaja ütles, et inimesed ostavad seda…“, lisas ta rõõmsalt.

Jokerite hokimeeskond peab oktoobris kaks mängu Tallinnas, kuhu saab pileteid osta SIIT.

Mängud korraldab Ekspress Meedia.