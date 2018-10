FOTOD JA VIDEO | Helsingi Jokerite esimees: toome Tallinna parima hoki, mida Euroopas on võimalik näha

"Tänud Urmole ja Ekspress Meedia tiimile, kelle initsiatiivita me siin ei oleks," lisas Kohonen. "Nad on olnud väga abivalmid kogu asja korraldamisel ja kohalike partnerite leidmisel. Võin öelda, et Tallinna linn on juba olnud meie suhtes palju toetavam kui Helsingi linnavalitsus. Rademar müüb siin meie fännitooteid, oleme leidnud toitlustuspartneri õlletootja Saku näol. Väga abivalmid on olnud Tallink Silja inimesed. Oleme müünud juba 2000 reisipaketti koos mängupiletite, transpordi ja hotellidega. Paljud laevad on tasapisi täitumas. Näiteks laevale, mis väljub reedel kell 12.30, on Soomes müügile jäänud vaid 40 piletit."

Suur tähistamine

Kohonen lisas, et Tallinna mängudega tähistatakse ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning laupäeval täitub Jokeritel 51 tegutsemisaastat. "Tähistame seda laupäeva õhtul. Meie fännidel saab olema reede ja pühapäeva vahel pikk öö," muigas Kohonen. Kokku oodatakse kahel päeval mängudele üle 3000 Jokerite fänni.

Kõige entusiastlikumalt ongi Kohoneni sõnul projekti suhtunud justnimelt klubi fännid, kuid hea vaheldusena Helsingi kodumängudele näevad järgmisel nädalal toimuvat ka mängijad, kes polevat põrmugi nördinud, et nad neil päevil kodus ööbida ei saa. "Nad on harjunud reisima. Pealegi on Tallinn meile niivõrd lähedal, et paljud võtavad pered kaasa ning mitte ainult naised ja lapsed, vaid ka emad, isad ja sugulased. Nad kõik ootavad seda ja on selle üle väga õnnelikud," sõnas Kohonen.

Klubi esimehe sõnul kaotab Jokerit kodumängu Tallinnas korraldamisega mingi osa kasumist - Hartwall Arena mahutab 13 349 inimest, Tondiraba 5840 -, kuid pikemas perspektiivis loodetakse see fännibaasi kasvatamise näol tasa teha. "Me kaotame natuke tõesti, kuid lõpuks tasub see ära. Ütleme nii, et pikas plaanis kaalub fännide kaasamisega teenitud tulu ära lühiajalise finantsilise kaotuse," ütles Kohonen.