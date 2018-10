DELFI VIDEO | Teemu Selänne: võiksin veel kunagi hoki juurde naasta, aga praegu naudin vabadust

"Käin siin igal suvel golfi mängimas või lihtsalt paadiga sõitma. Eesti on kena paik. Kunagi käisin rohkem, aga suvi läheb nüüd koos perekonnaga nii kiiresti mööda," rääkis Selänne intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

Tondiraba halli jõudis Selänne umbes pool tundi enne Jokerite ja Tšerepovetsi Severstali mängu, sattudes koheselt Soome fännide piiramisrõngasse. 48-aastane hokilegend tunnistas, et ei saa enam kunagi spordivõistlustel käia nö tavainimesena, autogramme jagamata ja piltideks poseerimata.

"Ei, see on tõesti võimatu. Aga mul pole selle vastu vähimatki. Fännid on väga kenad. Autogrammide jagamine ja nendega kohtumine on minu jaoks alati väga lihtne olnud," ütles ta.

Uurisime, kas eestlased tunnevad Selänne tihti ära. "Vahetevahel, aga mitte nii nagu Soomes. Ma näen, et paljud tunnevad mu ära, aga nad on häbelikud ega taha mind tülitada. Mulle on eestlased alati meeldinud. Nad on väga kenad," vastas ta.

Californias Anaheimis elav Selänne käib keskmiselt vaatamas umbes 10-15 NHL-i mängu hooaja peale. Samuti hoiab ta uudiste vahendusel silma peal Jokerite tegemistel, kust tema karjäär kunagi tuule tiibadesse sai. 2014. aastal pakuti talle endalegi võimalust KHL-is mängida - toonaste artiklite andmetel olnuks Jokerit valmis talle hooaja eest maksma 10 miljonit dollarit -, kuid tehingust ei saanud asja. Miks?

"Jah. Kui ma karjääri lõpetasin, oli sellest natuke juttu, aga ma olin siis juba tõesti lõpetanud. Nagu ma ütlesin, ei ole ma seda mängu üldse igatsenud. Aga idee, et ma võiksin ringiga tagasi Jokeritesse jõuda ja ühe aasta KHL-is mängida. Aga see oli õige otsus. Ma olin tõesti väsinud."