DELFI VIDEO | Jokerite võiduvärava visanud taanlane: tahame hooaja lõpus KHL-i karika pea kohale tõsta

Võiduvärava viskas 30 sekundit enne lõppu neljal hooajal NHL-is Vancouver Canucksis ja New York Rangersis mänginud taanlane Nicklas Jensen, kelle käe läbi tekkis ka Jokerite teine värav 9 minutit enne viimase perioodi lõppu.

"Me teadsime, et Severstal kaitseb väga hästi, panustab kiirrünnakutele ja on ka keskel kompaktne ega lase meil palju peale visata. Nad tegid väga hea mängu, tulles 0:2 kaotusseisust tagasi ja hoides seisu tasavägisena. Mõtlesime lõpuks välja, kuidas neid võita ning see on meie jaoks suur asi," rääkis Jensen pärast mängu Delfile.

"Nad tegid tagasi tulles head tööd, aga see ei tähendanud, et me endisse ei peaks uskuma. Teadsime, et võime selle mängu võita."

Reedel Tondiraba jäähallis lisaajal Moskva Spartakit 4:3 võitnud Jokerit tõusid KHL-i läänekonverentsis tagasi teisele kohale, jäädes liidrist Moskva CSKA-st maha vaid ühe silmaga. Jensen usub, et Jokerites on piisavalt kvaliteeti, et heidelda sel hooajal Gagarini karika nimel.

"Võtame üks mäng korraga. Hooaeg on veel pikk. Meil on siiani väga hästi läinud. Peame seda momentum'it hoidma, olema enesekindlad ja mängima oma mängu, nagu seda siiani oleme teinud. Kui play-off'id hakkavad, siis me tahame seal olla ning lõpuks ka karika pea kohale tõsta," lausus ta.

Projektiga Tallinn Hockey Weekend võib Jenseni sõnul väga rahule jääda: "See oli suurepärane nädalavahetus. Kuigi me ei näinud linna väga palju, on see väga ilus. Hall on natuke väiksem kui harjunud oleme, aga siin on hea atmosfäär. Palju müra, fännid väljakule lähedal, väga lõbus. Meie fännid olid meid siia toetama tulles isegi rohkem üles köetud kui kodus. Neid oli palju kuulda ja see aitas meid kohutavalt!"