DELFI VIDEO | Jokerite kangelane: Tallinna mäng jääb mulle kindlasti heaks mälestuseks

"Lisaaja värav on alati eriline ja jääb pikaks ajaks meelde. Aga nüüd on see veel erilisem, sest mängisime uues linnas ja ilma kodupublikuta, mis oli väga äge kogemus," sõnas Moses Delfile antud intervjuus.

Mängu atmosfääri nimetas ameeriklane suurepäraseks. "Me ei osanud suurt midagi oodata. Kuid meil oli suur fännidearmee ja ka Spartakil oli kohal palju poolehoidjaid.. See on väga äge üritus. Lahe, et liiga korraldab selliseid mänge ja lubab teistel linnadel tipphokit näha," rääkis Moses.

Pühapäevase mängu kohta Tšerepovetsi Severstaliga, mis peetakse taas Tallinnas, ütles ameeriklane: "Pole nendega tänavu veel mänginud, aga see liiga on väga konkurentsitihe. Kindlasti tuleb jälle raske mäng."