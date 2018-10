19-aastase jäähokitähe traagiline lugu: ta suri Jaromir Jagri käte vahel

Tšerepanov põrkas mängu viimasel kolmandikul oma meeskonnakaaslase Jaromir Jagriga kokku ja kukkus jääle. Ta uisutas seejärel oma koduklubi Omski Avangardi varumeeste pingi juurde ja kõik näis korras olevat. Kuid kõigest pool minutit hiljem varises noor hokimees, kes istus Jagri kõrval, ootamatult kokku.

Noormeest püüti spordihallis elustada ja toimetati veerand tundi hiljem, kui saabus kiirabi, haiglasse, ent noore jäähokimängija elu arstidel päästa ei õnnestunud.

Kiirabiauto juures seisis ka pisarates Jagr. "Ta istus minu kõrval ning korraga kaotas teadvuse. Süda ilmselt seiskus…" sõnas Jagr, kes jäi langetatud päi spordihoone seina äärde tükiks ajaks.

Rangersi meeskonna agent Jay Grossman ei osanud surma täpset põhjust öelda. “Ma ei tea üksikasju, kuid kuulsin, et Moskva hallis ei olnud mängu ajal kohal meditsiiniteenistust. Lisaks oli Omski klubil probleeme elektrilise südamestimulaatoriga, mis ei tahtnud tööle hakata. Ma ei tea, kas see oleks mehe elu päästnud.”

Venemaa kohtueksperdid teatasid hiljem, et 19-aastane hokimängija kannatas raske südamehaiguse ehk isheemiatõve all ning see põhjustas ka mängija surma.

Tšerepanovit peeti väga andekaks noormängijaks ja talle ennustati NHLis suurt tulevikku.