10 põhjust, miks veeta kaks õhtut Tondiraba jäähallis: maailma tippliigast Jari Kurri ning traagilise saatusega Spartaki fännini

1) Tipptasemel jäähoki on väga põnev ja kaasahaarav mäng ning Eestis näeb selliseid esitusi harva. Heal juhul kord paari aasta jooksul. Eesti on hokist puutumata oaas Läänemere ääres, sest Soomes, Lätis, Venemaal ja Rootsis on nii klubi- kui koondise tasemel hoki maailma tipus või selle lähedal;

2) KHL on maailma tugevusel teine hokiliiga ja Tallinna väisavad sarja Lääne konverentsi 2 tippu ning üks keskmik. Aga see keskmik on tugevam kui suur osa teisi Euroopa klubisid. Nii kinnitas kolmapäevasel pressikonverentsil Jokerite tegevjuht Jukka Kohonen;

3) Jokerite klubi peamänedžer on Edmonton Oilersi ja NHLi üks legendidest Jari Kurri. Ka tema on järgmisel nädalavahetusel Tallinnas ning läbi EASi KHLi kampaania meelitab ta Soome turiste Eestit väisama;

4) Lisaks hokile saabuvad Helsingist Tallinnasse ka Jokerite tantsutüdrukud;

5) Tondiraba jäähallis on võimalik osaleda Optibet ennustusmängus ja võita Xbox + pult + NHL2018 mäng;

6) Tallinnas korraldatavad KHLi mängud on Eestile ja Tallinnale erakordne võimalus murda turunduslikut miljonite venelaste ja soomlaste televiisoritesse, sest jääl säravad "Visit to Estonia" ja Tallinna linn;