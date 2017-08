VIDEO | Skandaal: MM-i neljanda mehe kuul lendas pea 22 meetrit, kohtunikud mõõtsid 60 sentimeetrit vähem

Eile Londoni kergejõustiku MM-il kuulitõukes neljanda koha saanud tšehh Tomas Stanek lubas sisse anda protesti, kuna tema kuul maandus telepildi järgi 22 meetri lindile väga lähedale, kuid kohtunikud mõõtsid tulemuseks vaid 21.41.

22 meetri lähedase tulemusega oleks Stanek praegu hõbemedalimees, sest uusmeremaalane Tomas Walsh võitis kulla 22.03-ga. Hõbe läks 21.66-ga ameeriklasele Joe Kovacsile ja pronks 21.46-ga Stipe Žunicile.

Kovacsi viimase katsega kaasnes omaette draama. Nimelt maandus temagi kuul 22 meetri lindile ning publik ootas hinge kinni pidades, kas sellest saab võidutulemus. Tõusis hoopis punane lipp. Temagi andis koheselt protesti sisse, kuid pärast videokorduse nägemist mõistis oma eksimust.

"Olen nüüd maha rahunenud. Olin alguses endast väljas. Andsin protesti sisse, aga see lükati tagasi. Tuleb välja, et ma olin jalaga ääre peal ning pean lihtsalt olukorda aktsepteerima ja Walshi kulla puhul õnnitlema," ütles Kovacs.

Maha ei rahunenud aga Stanek, kes on veendunud, et kohtunikud fikseerisid ta kuulile vale maandumisjälje. Tšehhile näidati meediatsoonis Twitteri pilte ja videosi, mida oli selleks hetkeks täis juba terve internet.

"Nüüd me peame kohe protesti sisse andma. Me peame seda ruttu tegema!" sattus ta paanikasse. "See on vähemalt 21.80, millest oleks piisanud hõbemedaliks!"

Mida aga Stanekil täna hommikul endiselt polnud, oli hõbemedal. Seega tundub, et ka tema protest jäi eile õhtul rahuldamata.