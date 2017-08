VIDEO | Reporteri küsimus kehvade aegade ja tugevama dopingukontrolli kohta ajas Bolti endast välja: "See on väga lugupidamatu!"

Londoni kergejõustiku MM-i seni kõige huvitavam pressikonverents on konkurentsitult järgnenud meeste 100 meetri finaalile.

Kui laua taga istuvad kaks kergejõustikumaailma superstaari, kaks korda dopinguga vahele jäänud Justin Gatlin ja kristallpuhas Usain Bolt, tahavad ajakirjanikud neist ikka viimast välja pigistada. Üks julge naisajakirjanik küsiski, kas viimase aja kehvades tulemustes võib näha seost üha tugevamaks muutuva dopingukontrolliga.

Kuigi küsimus oli suunatud Galtinile, võttis maailmarekordimees vastamise enda peale.

"Kuidas palun? Mida ta räägib? Ma kuulsin sind küll, aga... Mida!? Esiteks, ma olen kindel, et kõik siin peavad seda väga lugupidamatuks. Me oleme tõestanud, et me teeme rasket tööd. Nagu ma juba ütlesin, Justin on oma vitsad kätte saanud ning end üha uuesti ja uuesti tõestanud. Minagi olen end pidevalt tõestanud. Noor poiss, [Christian] Coleman on end tõestanud suurepärase atleedina. Spordis on sellised asjad nagu vigastused ning alati ei lähe kõik nii sujuvalt, nagu sa tahaksid. On veel vastutuul ja veel nii palju erinevaid faktoreid," rääkis Bolt.

"Seega on see sinust niimoodi meie kolme ees midagi sellist konstateerida väga lugupidamatu. Jah, ajad on aeglased, aga me tulime siia ja panime püsti korraliku šõu. Seega, jah... Vau!"