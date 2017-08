Vastab ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna: kas Eesti televaataja näeb Gerd Kanteri kõiki finaalikatseid otsepildis?

Kergejõustiku MMi eilne otseülekanne võis Eesti spordisõbra jaoks olla segadust tekitav: meie jaoks tähtsast meeste kettaheite kvalifikatsioonist näitas ETV2 vaid üksikuid katseid ning neidki sageli viibega. Kas sama võib oodata ka tänases finaalis?

ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna kinnitab, et finaalvõistlusteks on vajalikud tellimused tehtud. "ERR on tellinud täiendava pildikanali kõigile Londoni kergejõustiku MM-i väljakualade finaalidele, kus osalevad Eesti sportlased. Kvalifikatsioonivõistlustest näeb televaataja samuti otsepilti, nii rahvusvahelise teleülekande kui meie kohapealse operaatori vahendusel. Nii oli see ka meeste kettaheitevõistluse kvalifikatsioonis," selgitas Saarna Delfile.

Meeste kettaheite finaal algab täna õhtul kell 21.25.