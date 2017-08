Valitsev maailmameister ootab tulevärki: Londonis tuleb kõigi aegade tugevaim odaviske finaal

Kaks aastat tagasi Pekingis meeste odaviske maailmameistriks tõusnud keenialane Julius Yego ootab tänaselt lõppvõistluselt kõigi aegade kõrgetasemeliseimat finaali.

Londoni MMi meeste odaviskes on juba tehtud ajalugu, sest võistluste 34-aastase ajaloo jooksul täitis esmakordselt kvalifikatsiooninormi 13 sportlast.

"Eelvõistlus näitas, kui kõva tuleb finaal. See tõotab tulla kõigi aegade kõige kõrgetasemelisem," sõnas mullu Rio olümpial hõbeda saanud Yego, kelle tänavuse hooaja tippmark on 87.97.

Keenialase treener Joseph Mosonik lisas, et loodetavasti ei pane eelvõistluse võimsad tulemused tema õpilasele lisapingeid. "Ta on kõvasti treeninud, et just õigel võistlusel tippvormis olla."

Hooaja tippmarkide põhjal on suurfavoriidid sakslased, sest Johannes Vetter on tänavu saatnud oda 94.44 ja Thomas Röhler 93.90 kaugusele. 90 meetri joone alla on sel hooajal visanud sakslane Andreas Hofmann (88.79), soomlane Tero Pitkämäki (88.27), poolakas Marcin Krukowski (88.09), tšehh Jakub Vadlejch (88.02) ja kreeklane Ioánnis Kiriazís (88.01).

Õhtul kell 22.15 algaval lõppvõistlusel tasub põidlad pihku suruda ka eestlastel, sest stardis on ka Magnus Kirt, kelle hooaja mark 86.06 annab 13 mehe hulgas 11. koha.