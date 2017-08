Vägev eesmärk: parandada mullust tulemust 1000 punkti võrra

Maicel Uibot ja Karl Robert Salurit on läbi hooaja kimbutanud erinevad probleemid, kuid mõlemad kinnitasid, et on MM-võistluseks valmis.

Kõige huvitavama eesmärgi on endale seadnud Saluri. Ta soovib koguda 1000 punkti rohkem kui mullu Rio olümpial. Vigastusega maadeldes sai ta toona kokku 7223 punkti.