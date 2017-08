Usain Bolt lubas teatejooksus osaleda valu kiuste

Kaheksakordne olümpiavõitja Usain Bolt teatas, et teeb Londoni MMil 4x100 meetri teatejooksus igal juhul kaasa.

"Ma tunnen, et olen valmis. Teatejooks on alati põnev, vaatame, milleks kutid suutelised on. Üldiselt olen heas seisus, kuigi tunnen pisut valu. Kuid see pole midagi sellist, mida ei annaks massaažiga ravida," sõnas 100 meetri sprindis pronksmedaliga leppima pidanud Bolt esmaspäeva õhtul Reutersile.

4x100 meetri teatejooks on kavas laupäeval. 2012. aasta Londoni olümpial püstitas Jamaica nelik eesotsas Boltiga uue maailmarekordi 36,84.