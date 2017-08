Usain Bolt andis Londoni MM-i stardipakkudele hävitava hinnangu

Maailmarekordimees Usain Bolt süüdistas oma eilses 100 meetri kehvas eeljooksus Londoni MM-i stardipakke.

"Komistasin pakkudelt tulles pisut. Ma ei usalda neid eriti. Ma leian, et need on kohutavamad stardipakud, mida ma kunagi olen kogenud ning see polnud just kuigi sujuv start," rääkis Bolt pärast jooksu BBC-le.

"Need värisevad. Kui ma soojendust tehes end tagasi lükkasin, vajusid needki tagasi. See on midagi, millega ma harjunud pole. Need pole nii tugevad."

Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF ütles täna Bolti kriitikale vastates, et stardipakke kontrollitakse iga sessiooni järel ning samu mudeleid kasutati ka kaks aastat tagasi Pekingi MM-i.

30-aastane jamaikalane võitis siiski eeljooksu ajaga 10,07. 100 meetri poolfinaalid algavad täna kell 21.05, finaal õhtu viimase alana kell 23.45.