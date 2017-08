Täna kergejõustiku MM-il: välja mängitakse neli medalikomplekti, Jagor jookseb poolfinaalis

Londonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on täna võistlustules üks eestlane – Jaak-Heinrich Jagor. Jagor tuleb õhtul starti meeste 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalis.

Oma eeljooksus sai Jagor eile ajaga 49,81 kolmanda koha ning pääses probleemideta edasi. Poolfinaalid algavad täna kell 22.15, eestlane osaleb teises jooksus, mille stardiaeg on 22.30.

Jagori jaoks oleks MM-i finaalikoht väga korralik eneseületus, sest varem pole ta MM-il ega olümpial isegi poolfinaali jõudnud. Kõigi kolme poolfinaali peale on eestlase isiklik rekord 49,37 parem vaid ühest konkurendist – Argentina jooksjast Guillermo Ruggerist (49,69). Sel hooajal on Jagor jooksnud 49,38.

Sportlane ise ütles pärast eelvõistlust, et tahab poolfinaalis enamat. "Närv natuke kõditas, aga tegelt oligi vaja, et ennast pingutama panna. Aga mu janu ei ole veel selle jooksuga kustutatud. Mul on rohkem vaja järgmises ringis välja panna," kommenteeris Jagor.

Tänane võistluspäev algab meie aja järgi kell 20.30. Medalivõitjad selguvad naiste vasaraheites, kolmikhüppes ja 1500 meetri jooksus ning meeste 110 meetri tõkkejooksus.

Tänane ajakava: