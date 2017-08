Skandaalselt 400 meetri finaalist eemale jäetud medalisoosik on tulivihane: Mo Farahiga ei oleks niimoodi käitutud!

Kergejõustiku MMil korraldajate poolt sunniviisiliselt 400 meetri jooksu finaalist kõrvale jäetud Botswana jooksja Isaac Makwala on IAAFi otsuse peale arusaadavalt ülimalt solvunud.

Makwala jäeti finaaljooksust eemale, sest korraldajad kahtlustasid, et tal on Londonis sportlaste seas leviv kõhuviirus.

"Aga kui see oleks olnud Mo Farah või Usain Bolt? Või jalgpallis Wayne Rooney? Ma ei usu, et siis oleks selline otsus vastu võetud," põrutas Makwala BBC-le.

"IAAF-il on midagi kahtlast, mida nad ei taha meile rääkida," jätkas aafriklane. "Tunnen ennast tõeliselt halvasti, tõeliselt pettunult. See murdis mu südame. Te ju teate, kui kõvasti sportlased selle nimel töötavad. Meil on raske. Riikides nagu USA või Suurbritannia teeb võib-olla riik sportlase jaoks kõik ära, et nad treenida ja võistelda saaksid, aga Botswanas ei ole see nii."

Makwala sõnul oli tema ainsaks sümptomiks see, et ta korra oksendas - rohkem teste või proove talle ei tehtud. "Kuidas saab arst inimesele peale vaadata ja öelda, et ta on haige? Mul oli ainult üks sümptom."

Botswanalase sõnul oleks ta suutnud maailmameistrile Wayde van Niekerkile kahtlemata konkurentsi pakkuda. Lõuna-aafriklase võiduajaks märgiti 43,98. "See aeg, mille ta jooksis, ei olnud ju midagi erilist. Minu eesmärk oli joosta 43,5."