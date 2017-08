PUUST JA PUNASEKS: Õiglasel on võimalus kerkida esikuuikusse, Mayer ründab maailmarekordit

Londoni kergejõustiku MMil kümnevõistluses avapäeva järel 12. kohta jagav Janek Õiglane peaks korraliku teise päevaga tublisti tõusma.

Õiglase väga hea avapäev paneb küsima: kui kõrgele ta korraliku teise päeva mehena veel tõusta võib? Delfi võttis meeste punktigraafikud luubi alla. Liitsime avapäeva tulemustele meeste seniste hooaja parimate kümnevõistluse teise päeva punktid ja saime järgneva pingerea:

1. Kevin Mayer 8877

Prantslane pole tänavu varem kümnevõistlust teinud, tema puhul võtsime aluseks mulluse Rio de Janeiro olümpia graafiku. Tema esikohta ei tohiks keegi väärata, pigem võib suurepärases hoos oleval Mayeril tekkida võimalus rünnata Ashton Eatoni maailmarekordit 9045.

Rios jooksis Mayer 110 m tõkkeid 14,02ga, heitis ketast 46.78, hüppas teivast 5.40, viskas oda 65.04 ja läbis 1500 meetrit 4.25,49ga. Tänavu on ta saanud tõkkejooksus kirja aja 13,78, nihutanud kettaheites rekord 50.13ni ja odaviskes 70.54ni. Seeria 13,78-50.13-5.40-70.54-4.25,49 annaks lõpptulemuseks 9061. Tõsi, see oleks täiesti müstiline teine päev, aga Mayeri puhul ei saa seda välistada. Prognoositav lõpptulemus 8900 – 9050.

2. Rico Freimuth 8607

Ratingenis 8663 silma kogudes oli teine päev selline: 13,87-51.56-4.90-62.33-4.37,04. Siiani on sellele seeriale pigem kaotanud, seega prognoositav lõpptulemus pigem 8500-8600.

3. Kai Kazmirek 8497

Ratingenis 8478 punkti kogudes oli teine päev selline: 14,62-45.19-5.20-60.52-4.38,24. Tema on graafikuga plussis, avapäeval näitas end heast küljest. Prognoositav lõpptulemus 8450 – 8550.

4. Ilja Škurenjov 8470

Smolenskis 8601 punkti skoorides olid teise päeva tulemused 13,95-44.91-5.30-60.29-4.28,35, aga vaadates, kuidas ta Londonis liigub, on seal veidi „õhku vahel“. Arvatavasti ei suuda venelane ka teisel päeval Smolenski graafikust kinni hoida, prognoositav lõpptulemus 8350 – 8450.

5. Damian Warner 8406

Londonis noroviiruse hankinud kanadalane liigub MMil säratult. Äkki on tänaseks veidi kogunud? Götzises oli lõpptulemuseks 8591 ja teine päev: 13,54-44.35-4.70-57.69-4.29,33. Prognoositav lõpptulemus 8300 – 8400.

6. Kurt Felix 8387

Ratingenis kogus Grenada mees 8509 (14,92-50.59-4.50-72.80-4.43,21), kuid on sellele graafikule alla jäänud pea igal alal. On võimeline jooksma 1500 meetrit kiiremini, kuid 72 meetrit odaviskes pole tal kindlasti igal võistlusel käe sees. Prognoositav lõpptulemus 8250 – 8350.

7. Lindon Victor 8366

Teinegi Grenada atleet liigub langevas trendis võrreldes Columbia võistlusega, kus skooris 8539 (14,45-55.22-4.70-68.97-4.55,91). Prognoositav lõpptulemus 8200 – 8300.

8. Eelco Sintnicolaas 8332

Götzises 8539 punkti kogunud hollandlasel on silmnähtavalt midagi viga, ta on kevadisele seeriale alla jäänud igal alal. Götzise teine päev: 14,16-43.52-5.40-62.13-4.30,32. Prognoositav lõpptulemus 8200 – 8300.

9. Janek Õiglane 8310

Enda seeriaga võrreldes liigub MMil selgelt kõige paremini. Tallinnas kogus 8170 punkti, siis olid tulemused 14,72-42.98-5.10-68.79-4.41,53. Nii jätkates tuleks 8310 punkti ja koht esikaheksas. Kui aga Õiglane jätkab üllatuste serveerimist ja isiklike rekordite ületamist, läheb veel lõbusamaks. Siis pole ka 8400 punkti võimatu ja see võib anda juba väga kõrge koha. Mehe rekordid: 14,50 (aastast 2015), 44.62 (2016), 5.10 (2017), 71.11 (2014) ja 4.34,31 (2016). Nii võiks mõelda juba isegi 8450 punktile. Kuid ärgem rutakem sündmustest ette ega kruti ootusi liiga kõrgele. Õiglane liigub hetkel 8300 punkti graafikus ja võitleb koha eest esikaheksas. Prognoositav lõpptulemus 8250 – 8350.

10. Mihail Dudaš 8258

11. Devon Williams 8236

12. Trey Hardee 8232

Ameerika ässa ei saa kindlasti maha kanda. USA katsevõistlusel oli tulemuseks 8225 (13,97-48.04-4.90-60.30-5.12,65). Hardee on seda graafikut edestamas ja kindlasti on varu lõpualal. Iseküsimus, kui palju on tippmehel motivatsiooni võidelda siis, kui mõistab, et medalile ei jõua. Prognoositav lõpptulemus 8200 – 8400.