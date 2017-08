Pitkamäki treener peab Magnus Kirti finaali mustaks hobuseks

Soome odaviskaja Tero Pitkamäki treener Hannu Kangas peab tänaõhtuse lõppvõistluse mustaks hobuseks eestlast Magnus Kirti.

27-aastane Kirt läbis Londoni MMi eelvõistluse probleemideta, täites kvalifikatsiooninormi (83.00) kohe avakatsel visatud 83.86-ga. Kangas usub, et finaalis võib eestlaselt oodata kindlasti märksa enamat, kirjutab ajaleht Iltalehti.

"Kirdil on palju potentsiaali. Ta võib vabalt visata üle 85 meetri. Ta on vasakukäeline, pikk käsi annab talle pika tõmbe," iseloomustas Kangas eestlast, kelle tänavune tippmark on 86.06.

Kirt alistas 80 meetri piiri esmakordselt 2014. aastal ning on viimasel kolmel hooajal visanud alati vähemalt 84 meetrit. Kolm aastat tagasi isa kaotanud Kirt on öelnud, et tahaks rahvusvahelisel areenil edu saavutada just isa mälestuseks.

Iltalehti meenutab, et eestlased üllatasid odaviskemaailma viimati 2005. aastal, kui maailmameistriks tõusis Andrus Värnik.

Odaviske lõppvõistlus algab täna õhtul kell 22.15.