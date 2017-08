OTSEBLOGI | Õiglane tegi 100 meetris isikliku rekordi, Uibo alustas kümnevõistlust tagasihoidlikult

KERGEJÕUSTIKU MM: KAHEKSAS PÄEV

Janek Õiglase nägu oli peale finišijoone ületamist tulemusega tõesti rahul ja põhjusega - kirjas on uus isiklik rekord!

100 m jooksus sai enim punkte Damian Warner (Kanada). Esikolmikusse mahvad ka sakslane Rico Freimuth ja Karl Robert Saluri. Janek Õiglane on 20. ja Maicel Uibo 30. kohal. 10-võistluse 2. ala kaugushüpe algab kell 13.05.

Saluri jookseb 10,56. Hea algus! Rekordigraafikuga võrdluses läheb ta 23 punktiga plussi. Samas on teada, et Saluri kirstunaelaks on teine päev.

Neljas jooks. Eesti meestest on kohal Karl Robert Saluri. Oma parimas võistluses jooksis ta 10,66.

Kolmandas jooksus eestlasi pole.

Huvitava detailina võib märkida, et Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo 100 m isiklik rekord on 11,19. Seega poleks meie mees oma naist seekord sirgel kätte saanud. Tõsi, Uibo jooksu võis mõjutada hiljutine reie tagakülje lihase vigastus.

Uibo alustab siiski tagasihoidlikult, saades kirja aja 11,35. Rekordigraafikuga võrdluses teeb see -54 punkti.

Teises jooksus on eestlastest rajal Maicel Uibo. Oma parimas võistluses jooskis ta 11,10.

Õiglase soov täitus. 11,08 on isiklik rekord ja kogu võistlusele väga hea algus. Isikiku rekordi graafikuga läheb ta plussi 31 silmaga.

100 m jooksus tulen eestlastest esimesena rajale Janek Õiglane. Oma parimas 10-võistluses jooksis ta 11,22. Mees ise ootab täna sellel alal isikliku rekordi parandamist.

Tere hommikust! Algamas on MMi kaheksas võistluspäev ning eestlasi paelub elkõige 10-võistlus.