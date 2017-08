OTSEBLOGI | Kuidas lõpetab seitsmevõistluse Grit Šadeiko ning kes tõuseb maailma kiireimaks naiseks?

KERGEJÕUSTIKU MM: KOLMAS PÄEV

Raul Ojassaar: Kolmandas poolfinaalis longib esimesena üle finišijoone Botswana mees Isaac Makwala (44,30), teisena edasi Demish Gaye (44,55). Ajaga pääsevad veel finaali Fred Kerley (44,51) ning Abdalelah Haroun (44,64).

Raul Ojassaar: Teises poolfinaalis näitab võimu maailmarekordimees Wayde van Niekerk, tagades finaalipileti mängleva kergusega. Võiduajaks 44,22, teisena edasi Baboloki Thebe (44,33).

Raul Ojassaar: Esimeses poolfinaalis teeb võimsa tulemuse Bahama mees Steven Gardiner, kes jookseb esimest korda elus alla 44 sekundi ning saab kirja 43,89. Teisena automaatselt edasi Nathon Allen, samuti isikliku rekordiga - 44,19.

Raul Ojassaar: Nüüd on algamas aga meeste 400 meetri poolfinaalid!

Raul Ojassaar: Viimasest naiste 100 meetri poolfinaalist saavad edasi Tori Bowie (10,91) ja Murielle Ahoure (10,99). Aegadega saavad finaali veel ka Michelle-Lee Ahye (11,04) ja Kelly-Ann Baptiste (11,08).

Raul Ojassaar: Teisest poolfinaalist läheb esimesena edasi Elaine Thompson (10,84), teisena üllatab brasiillanna Rosangela Santos (10,91, Lõuna-Ameerika rekord!).

Raul Ojassaar: Naiste 100 meetri esimesest poolfinaalist jooksevad ennast kohaga finaali Marie-Josee Ta Lou (10,87) ja Dafne Schippers (10,98).

Raul Ojassaar: Lisaks sellele on täna veel kavas naiste teivashüppe finaal, naiste odaviske kvalifikatsioon, meeste 400 meetri, 800 meetri ja 110 meetri tõkkejooksu poolfinaal, meeste kuulitõuke finaal ning maiuspalana ka naiste 100 meetri finaal. Mõistagi on kavas ka seitsmevõistluse viimane ala, 800 meetri jooks, mis algab meie aja järgi kell 22.40.

Raul Ojassaar: Õhtune sessioon on alanud - esimese põnevusalana pakutakse meile naiste 100 meetri poolfinaale.

Raul Ojassaar: Naiste seitsmevõistluse 800 meetri jooks algab Eesti aja järgi kell 22.40. Vahepeal joostakse veel ka naiste maraton, kuid õhtune staadioniprogramm algab kell 21.00.

Raul Ojassaar: Annouk Vetter püstitab samal ajal seitsmevõistluse sees tehtud odaviske MM-rekord - 58.41! Hollandlanna kindlustas medalikurssi ning on kõigi eelduste kohaselt pronksi saamas.

Raul Ojassaar: Šadeiko saab viimase katsega natuke juurde - 47.47. See annab talle 811 punkti, kokku on Eesti rekordinaisel enne viimast ala 5255 silma.

Raul Ojassaar: Šadeiko teisel katsel ei paranda - 46.16.

Raul Ojassaar: Roman Fosti ajaks on 2.23.28, mis annab talle maratonis 53. koha.

Raul Ojassaar: Tiidrek Nurme on Eesti parimana maratoni finišis - 2.20.41 andis talle 40. koha.

Raul Ojassaar: Seitsmevõistluse odavise on samal ajal alanud Grit Šadeiko jaoks - esimene katse kandub 46 meetri ja 84 sentimeetri kaugusele. Korralik algus.

Raul Ojassaar: Võit läks seega Keeniasse. Teine koht etiooplasele Tamirat Tolale, pronks Tansaania esindajale Alphonce Felix Simbule.

Raul Ojassaar: Geoffrey Kipkorir Kerui on maratoni võitja! Ajaks 2.08.27.

Merilin Mölder, reporter: Nüüd on tulnud andmed ka Fosti kohta, kes hetkel hoiab 53. kohta.

Merilin Mölder, reporter: Maratonil läbitakse praegu 35. kilomeetri kontrollpunkti. Nurme on tõusnud juba 37. kohale, kuid Fosti pole veel nii kaugele jõudnud.

Merilin Mölder, reporter: Kell 15.00 hakkavad B-gruppi kuuluvad seitsmevõistlejad oda viskama. Järjekorras kuues on Grit Šadeiko.

Merilin Mölder, reporter: Nurme on 25 km kontrollpuntkis 48. ja Fosti 52. kohal.

Merilin Mölder, reporter: Maratoonarite kohta on tulnud ka 15. kilomeetri kontrollpunkti tulemused. Nurme on möödunud Fostist ning on tõusnud juba 49. kohale. Kolm kohta on tõusnud ka Fosti, kes nüüd hoiab 58. kohta.

Merilin Mölder, reporter: Viie kilomeetri kontrollpunktis olid Eesti maratoonarid Roman Fosti 62. ja Tiidrek Nurme 70. kohal.

Merilin Mölder, reporter: Jagor jõuab kolmandana finišisse eeljooksus ehk saab ilusti edasi, 49:81.

Merilin Mölder, reporter: Meeste 400m tõkkejooksus saame siiski kaasa elada teisele eestlasele Jaak-Heinrich Jagorile, kes alustab kuuendal rajal.

Peep Pahv, London: Šadeiko kolmas katse ebaõnnestub. Ta hüppab vaid 5.72. Seega jääb tema parimaks 6.00, mida on selgelt vähe. Viie alaga on ta kogunud 4444 punkti, mis tähendab rekordigraafikuga miinust 141 silma.

Peep Pahv, London: Hästi ei lähe ka Grit Šadeikol, kes on seitsmevõistluse kaugushüppes teise katse üle astunud.

Merilin Mölder, reporter: Kahjuks täna Rasmus Mägile MM-il kaasa elada ei saa, sest viimasel hetkel otsustas ta jalavigastuse tõttu loobuda. http://www.delfi.ee/article.php?id=79101898

Peep Pahv, London: Šadeiko esimene katse on siiski lahja - 6.00

Peep Pahv, London: Naiste seitsmevõistluse kaugushüpe on alanud. Grit Šadeiko hüppas oma rekordiseerias 6.17, seega on õnnestumise korral võimalik selle alaga punkte tagasi teenida. Avapäeva järel kaotab ta isikliku rekordi graafikule 89 punktiga. Seega liigub ta 6200 punkti graafikus.

