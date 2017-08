OTSEBLOGI: Kirt põrutas kohe esimese katsega end lõppvõistlusele, Laanmäe põrus

4.-13. augustini Londonis peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on neljapäeval, 10. augustil võistlemas Eesti odaviskajad Magnus Kirt ja Tanel Laanmäe.

Laanmäe viskab kvalifikatsiooni A-grupis, mis alustab kell 21.05. Ta on 16 mehe seas viimane viskaja. Käesolev hooaeg on Laanmäel kulgenud keeruliselt ja MM-ile pääses ta tänu rahvusvahelise kergejõustikuliidu kutsele. Hooaja tippmark on Laanmäel 82.58, isiklik rekord 85.04.

Kell 22.35 alustab B-grupp, kus Kirt viskab järjekorras kuuendana. Kirdi hooaja parim vise kandus 86.06-ni. Kirdi isiklik rekord on 86.65.

Odaviske maailma hooaja edetabelijuht on sakslane Johannes Vetter, kes viskas juulis kõigi aegade teise tulemuse 94.44. Üle 90 meetri pikkuse odakaarega on sel hooajal hakkama saanud ka teine sakslane Thomas Röhler – 93.90.

Odaviske lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb täita kvalifikatsiooninorm 83 meetrit või kui normitäitjaid on vähem, jõuda 12 parema sekka.

Finaalaladest on täna kavas meeste kolmikhüpe, 200 meetri jooks ning naiste 400 meetri tõkkejooks.