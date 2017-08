OTSEBLOGI | Kergejõustiku MMi avapäev: Kupper heitis küll hooaja tippmargi lähedale, kuid edasi ei pääse. Kuidas läheb Kanteril?

Gerd Kanteril ja Martin Kupperil on täna kavas eelvõistlus. Eesti aja järgi alustab A-grupp, kuhu kuulub Kupper, kvalifikatsiooni kell 21.20 ning B-grupp Kanteriga heidab kell 22.45.

Kaheksandat korda MM-il osaleva Kanteri hooaja pikim kettakaar pärineb mais peetud hooaja avavõistluselt, kus ta heitis 65.87. Sellega täitis olümpiavõitja ühtlasi MM-i normatiivi (65 meetrit).

Kupperi hooaeg pole säravaid tulemusi toonud ja MM-ile pääses ta Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) kutsega. Rio olümpial neljanda koha saanud sportlase hooaja parim tulemus on 62.86, mis annab hooaja edetabelis 45. koha.

Kettaheite finaal peetakse laupäeval, 5. augustil kell 21.25.

Täna paneb jooksuketsid jalga ka Usain Bolt, kes peale MM-i sprinterikarjäärile joone alla tõmbab. 100 meetri eeljooksudele saab kaasa elada kell 22.20.

Esimesel õhtul joostakse ka meeste 10 000 meetri distantsi finaal, kus kodupubliku rõõmuks stardib neljakordne olümpiavõitja Mo Farah.

Kergejõustiku MM: esimene päev

Peep Pahv, London: Oi-oi-oi... Kanteri esimene katse ebaõnnestub täielikult. Ketas lendab vaevalt 45 meetrit. Mõõtmisele ei lähe.

Peep Pahv, London: Leedulane Andrius Gudžius heidab 67.01! Leedu ajakirjanikud on ainsad, kes plaksutavad.

Peep Pahv, London: Kettaheite kvalifikatsiooni teine grupp alustas.

Peep Pahv, London: Kettaheitjate jaoks on õhtuses programmis täismaja publiku ees võistlemine erakordne. "See on imeline, et kvalifikatsiooni ajal on staadionil nii palju inimesi. See andis mulle palju energiat," sõnas sakslane Robert Harting.

Peep Pahv, London: Gerd Kanteri üks soojenduskatse maandus 63 meetri kanti.

Raul Ojassaar: Gerd Kanter samuti soojendab!

Raul Ojassaar: A-grupi tulemused:

Peep Pahv, London: Kupperi viimane heide on 62.71. Liiga vähe! Oma grupis on Kupper 10., mis tähendab, et homsel lõppvõistlusel me teda ei näe.

Peep Pahv, London: Kolmas voor: Milanov heidab oma tänase parima 63.16, kuid sellest ilmselt lõppvõistlusele pääsemiseks ei piisa. Hetkel 8. koht.

Peep Pahv, London: Kupper heidab teises voorus 62.11, kuid kohta ei paranda. Esimeses grupis on ta ikka 10. mees. Viimases voorus on vaja juurde saada.

Peep Pahv, London: Mason Finley täidab normi - 64.76.

Peep Pahv, London: Nii... teine voor on pooleli ning hetkel on kolm meest täitnud kvalifikatsiooni normi. Stahl 67.64, Harting 65.32, Malachowski 65.13.

Peep Pahv, London: Daniel Stahl paugutab 67.64! Tõsine avaldus.

Peep Pahv, London: Kõvad mehed on ikka kõvad mehed... Robert Harting heidab 65.32 ja täidab normi.

Peep Pahv, London: Kupperi avakatse on alla arvestust - 59.49. Vähemalt neli meetrit on juurde vaja.

Peep Pahv, London: Piotr Malachowskil pole normi täitmisega probleeme. 65.13 ja võib minna lõppvõistluseks valmistuma.

Peep Pahv, London: Ameeriklane Mason Finley heidab 63.98. See on seni päeva pikim heide.

Peep Pahv, London: Lukas Weisshaidinger 63.57.

Peep Pahv, London: 63-meetri mehi ikka jagub. Küprose mees Apostolos Parellis 63.36, Traves Smikle 63.23.

Peep Pahv, London: Tänavu 71.29 heitnud Daniel Stahl saab avakatsel kirja vaid 61.83. Tiitlivõistluste medalimees Philip Milanov heidab 62.94.

Peep Pahv, London: Võistlus on alanud. Kogenud Ehsan Hadadai heidab 63.03.

Peep Pahv, London: Kupperi proovikatse lendab nagu lutsukivi 58 meetri kanti.

Peep Pahv, London: Martin Kupper heidab esimese grupi eelviimase mehena. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita 64.50 või olla 12 parema hulgas.

Peep Pahv, London: Kettaheitjad on enda jaoks harjumatus olukorras. Juba eelvõistluse ajal on staadioni tribüünid sisuliselt täis.

