OTSEBLOGI JA FOTOD | Õiglane tuli võimsa isikliku rekordiga MM-i kümnevõistluses neljandaks, Kirt sai odaviskes 11. koha

Eile püstitas Õiglane isiklikud rekordid 100 meetri jooksus (11,08), kuulitõukes (15,13), kõrgushüppes (2.05) ja 400 meetri jooksus (49,58). Kaugust hüppas ta 7.33.

Teist päeva alustas Õiglane 100 m tõkkejooksu ajaga 14,56, heitis kettaheites enda kohta korraliku tulemuse 42,11, kordas teivashüppes isiklikku rekordit 5.10 ning võttis odaviskes 71.73-ga (samuti uus rekord) alavõidu. 1500 meetrit jooksis Õiglane ajaga 4.39,24.

Jalavigastust trotsinud Karl Robert Saluri sai 8025 punktiga 13. koha (üksikalad 10,55 - 7.49 - 13.98 - 1.84 - 47.76 - 15,36 - 40.43, 5.00 - 57.12 - 4.31,31), jäädes oma rekordile alla 83 punktiga.

Maicel Uibo sai teivashüppes nulli ja jättis vigastuse tõttu võistluse pooleli.

Kümnevõistluse maailmameistriks krooniti maailma hooaja tippmargi püstitanud prantslane Kevin Mayer (8768), hõbeda võitis sakslane Rico Freimuth (8564), pronksi tema kaasmaalane Kai Kazmirek (8488).

Meeste odaviske lõppvõistlusel piirdus Magnus Kirt tulemusega 80.48, mis andis 11. koha.

Tänane ajakava:

Eesti kümnevõistlejate rekordiseeriad:

Maicel Uibo: 11,10 (838) - 7.54 (1783) - 14.38 (2535) - 2.14 (3469) - 51,65 (4209) - 14,99 (5060) - 46.45 (5857) - 5.20 (6829) - 62.25 (7601) - 4.28,48 (8356)

Janek Õiglane: 11,22 (812) - 7.42 (1727) - 14.96 (2514) - 2.01 (3327) - 51,41 (4078) - 14,72 (4962) - 42.98 (5687) - 5.10 (6628) - 68.79 (7499) - 4.41,53 (8170)

Karl Robert Saluri: 10,66 (938) - 7.42 (1853) - 14.29 (2599) - 1.85 (3269) - 48,34 (4162) - 15,09 (5001) - 43.80 (5743) - 4.95 (6638) - 57.99 (7346) - 4.27,43 (8108)

Kergejõustiku MM: üheksas päev

Odaviske lõppjärjestus:

Vetter läheb maailmameistrina viimasele katsele.

Pitkämäki ei saa viimasel katsel 80 meetri joontki kätte ning peab leppima 5. kohaga.

Tšehh Frydrych viskas end viimase katsega kolmandaks - 88.32 ja isiklik rekord.

Oleme veel võlgu naiste kõrgushüppe lõppjärjestuse. Saab olema põnev vaadata, mis hümni võitjale mängitakse ja kas üldse...

Odaviskes juhib viienda vooru järe endiselt sakslane Johannes Vetter (89.89), teine on tšehh Jakub Vadlejch (89.73 PB), kolmas on sakslane Thomas Röhler (88.26). Esimesena jääb poodiumilt välja tšehh Petr Frydrych (87.93), Tero Pitkämäki hoiab viiendat kohta (86.94).

Saluri lõppkohaks jääb 13. ja punktisummaks 8025. Kulla saab kaela Kevin Mayer maailma hooaja tipptulemusega 8768, sakslane Rico Freimuht teine 8564-ga ja Kai Kazmirek kolmas 8488-ga.

Õiglase lõplik punktisumma on 8371 ehk isiklikku rekordit parandab tervelt 201 punkti võrra.

Saluri oli jooksus viies 4.31,31-ga, Õiglane 14. ajaga 4.39,24.

Mehed on finišis. Neljas koht on käes. Kohe selguvad ka ajad.

Algamas on kümnevõistluse 1500 meetri jooks. Kõik mehed ühes jooksus, Saluri ja Õiglane nende seas.

Kahjuks lõppeb Kirdi võistlus kolme katsega. Parimaks jääb 80.48.

Thomas Röhler viskab 88.26, kuid see on ikkagi kõigest 3. koha tulemus.

Kirt on langenud juba 11. kohale.

Etiooplane Muktar Edris jättis Mo Farahi oma viimasel tiitlivõistluste staadionijooksul võiduta. Farah lahkub Londoni MM-ilt kulla ja hõbedaga.

Ioannis Kiriazis viskab 81.68.

Vetter viskab teises voorus 89.78. Stabiilne mees.

Kirdi teine katse ebaõnnestub. Hetkel on ta veel 8. kohal.

Jakub Vadlejch viskab 89.73! Läheb 2. kohale.

Kirt asub esimese vooru järel 7. positsioonil.

Thomas Röhler viskab 87.08 ja läheb 2. kohale. Esimene voor läbi.

Tero Pitkamäki 83.49.

Petr Frydrych viskab 84.31 ja läheb 3. positsioonile.

Johannes Vetter ei anna armu. Avakatsel viskab ta kohe 89.89.

Kirt viskab avavoorus 80.48 ja läheb 2. kohale. Visanud on neli meest.

Keshorn Walcott alustab odaviske võistlust 84.48ga.

Odavise on kohe algamas. Käib osalejate tutvustamine. Koosseis on kõva ja meie mees nende hulgas.

Põneva naiste 100 m tõkkejooksu finaali võitis austraallanna Sally Pearson, kes võitis oma esimese MM-kulla kuus aastat tagasi. Maailmarekordiomanik Kendra Harrison jäi esimesena medalita.

Odaviske lõppvõistlusest osavõtjad on toodud juba staadionile soojendusele. Võistlus algab 22.15.

Seis pärast üheksat ala. Päris ilus vaadata...

Enne viimast ala on Õiglasel koos 7686 punkti. Oma rekordigraafikut edestab ta 187 punktiga. Seega võib normaalse jooksuga olla tema lõpptulemus 8360 punkti. Rekordigraafikus oli tema tulemus 4.41,53, kuid ta on jooksnud ka kaheksa sekundit kiiremini.

Õiglase kolmas katse on 70.68. Võimas tulemus, kuid eelmises voorus suutis ta rohkem.

Saluril on nüüd koos 7289 punkti. Oma rekordigraafikule jääb ta alla 57 punkti, seega liigub ta enne viimast ala 8050 punkti graafikus.

Saluri viskab viimases voorus 57.12.

Õiglane jäi küll endiselt 4. kohale, kuid puntktisumma võib lõpuks küündida 8350 silma kanti.

Õiglane viskab teises voorus 71.73!

Õiglane on praegu kokkuvõttes 4. kohal. Kuid odaviske kaks vooru on veel ees.

Õiglane alustab odaviset suurepärase tulemusega 69.01!

Saluri viskab avakatsel 57.06. Rekordiseerias oli tulemus 57.99, seega on ta üsna omal tasemel.

Võistlus jätkub. Kümnevõistluse tugevam grupp alustab odaviset.

Seis pärast kaheksat ala:

Saluril on kaheksa alaga koos 6594 punkti. Oma rekordiseeriale jääb ta alla 44 punktiga. Seega on ta 8050 punkti graafikus.

5.10 on täna Saluri jaoks liig. Kirja läheb 5.00 ja see on korralik tulemus

Sauri esimne katse kõrgusel 5.10 ebaõnnstub. Õigemini ei jõua ta hüppessegi.

Saluri teeb teivashüppes kõva võistlust. 5.00 esimesel katsel üle!

Kuigi Saluri kahtles eile, kas haige ranne lubab teivast hüpata, sujub kõik hästi. 4.90 alistub esimesel katsel.

4.80 alistub Salurile samuti esimesel katsel.

Teivashüppajate nõrgema grupi võistlus käib ning seal on Karl Robert Saluri ületanud algkõrguse 4.60

Mayer rikkus teivashüppega pisut oma suurepärast seeriat. 5.10 jäigi tema tulemuseks. 5.30 tuli kolmel korral maha.

Praeguse seisu järgi on Õiglasel täiesti reaalne lõpetada MM-võistus esikuuikus.

Õiglane on kaheksa alaga kogunud 6770 punkti. Oma rekrdigraafikut edestab ta jätkuvalt 142 silmaga. Seega liigub ta ikka 8300 graafikus.

5.20 seekord Õiglasele ei alistu, kuid 5.10 on samuti väga hea tulemus.

Õiglase teine katse kõrgusel 5.20 smuti ebaõnnestub.

Õiglane ajab 5.20 esimesel katsel maha.

Mayeril oli õnne. Kolmandal katsel riivab ta latti, see kõigub, kuid jääb püsima! Tee MM-kullani on valla!

Liider Kevin Mayer on raskes seisus. Algkõrgus 5.10 pole kahel korral alistunud.

Õiglane ületab 5.10!

Teisel katsel ületab Õiglane 5.00! Temaga on kõik hästi!

Vahepeal proovis Õiglane kõrgust 5.00, kuid ajas selle sesimesel katsel maha.

Eesti koondise juht Kristel Berendsen teatas, et Uibo jätab MMi kümnevõistluse pooleli.

Uibol andis reie tagakülje lihase vana vigastus tunda ja see ei lubanud teivashüppes enam viimasele katsele minna.

Uibo ei tulnudki teivashüppes kolmandat katset tegema!

Õiglane ületab 4.90 korraliku varuga.

Uibo on raskes seisus. 4.90 ei alistu ka teisel katsel.

Ka Õiglane ebaõnnestub 4.90 esimesel katsel. Kõrgus oli olemas ja varugi veel, aga maandumisel läks kõhuga lati vastu.

Uibo esimene katse 4.90 peal ebaõnnestub.

4.80 jätab Õiglane vahele.

Janek Õiglane alustas kõrguselt 4.70 ja ületas selle võimsa varuga. Uibo on algkõrguseks valinud 4.90. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=200702

Äsja algas ka teivashüppe A-grupi võistlus, kus teevad kaasa Uibo (PB 5.30) ja Õiglane (PB 5.10). Saluri (PB 4.96) on B-grupis, mis alustab kell 16.15.

Üldseis 10-võistluse seitsme ala järel: Juhib Mayer 6296 punktiga. Õiglane on 9. (5829p), Saluri 14. (5684p) ja kohta tublisti parandanud Uibo 19. (5621p). Kui Õiglane liigub endiselt 8300 silma graafikus, siis Uibo umbes 8100 ja Saluri 8050 punkti suunas.

Parematel päevadel ketast üle 50 meetri heitnud Damian Warner piirdub 40.67-ga.

Saluril on nüüd 5684 punkti ehk -58 silma võrreldes rekordiseeriaga. Ta liigub 8050 punkti suunas.

Saluri viimane katse on 40.43.

Hetkeseis üldarvestuses:

Teist päeva suurepäraselt alustanud Kasjanov heidab 48.79 ning tõuseb 6095 punktiga kolmandaks.

Grenada mees Lindon Victor sai nulli.

Freimuth tõuseb tänase päeva parimaks kettaheitjaks, saades kirja 51.17. Sakslane on teisel kohal ja kaotab Mayerile vaid 24 punktiga.

Saluri teine katse ebaõnnestub! Kirjas ikka vaid 36.75, mis annab vaid 599 punkti.

Norrakas Martin Roe heitis 48.24, mis on päeva parim tulemus.

Hetkeseisuga on Uibo Salurist mööda pääsenud. Punkte neil vastavalt 5621 ja 5610.

Kahel järgmisel katsel oleks lisa hädasti vaja, sest isiklikku rekordit püstitades heitis Saluri 43.80.

Saluri avakatse kettaheites on vaid 36.75.

Kettaheite teine grupp, kus võistleb ka Saluri, alustab kell 14.20.

Uibo on seitsme alaga kogubnud 5621 punkti. Oma parimale seeriale jääb ta alla 236 punktiga. Seega on ta 8100 punkti graafikus.

Õiglane on seitsme alaga kogunud 5829 puniti. Rekordigraafikuga võrdluses on plusse 142. Seega liigub ta endiselt 8300 punkti graafikus.

Õiglane ja Uibo ei suuda viimases voorus oma tulemusi parandada.

Kümnevõistluse liider Kevin Mayeril jääb kettaheites parimaks 47.14. Sellega hoiab ta oma taset.

Õiglane heidab teisel katsel 42.11. Oma tase on ära tehtud, viimasel katsel võib minna täiega proovima.

Uibo heidab teisel katsel 47.88, mida on üle meetri rohkem kui rekordiseerias. Seega nopib ta vaikselt punkte tagasi ja 8100 on endiselt käeulatuses.

Õiglase ketteheite avakatse ebaõnnestub ja kirja läheb vaid 37.31.

Kümnevõistluse kettahede on alanud. Uibo daab esimesel katsel kirja 45.65.

Korralikus seerias püsimuseks peaks Õiglane heitma ketast 43 meetrit (rekordiseerias 42.98). See peaks olema talle jõukohane, kuna tema möödunud hooajast pärinev isiklik rekord on 44.62.

Kümnevõistluse kettaheite esimene grupp alustab kell 13. Eestlastest on seal Õiglena ja Uibo. Selles sektskonnas heidab ka liider Mayer.

Kümnevõistluse liidrite seis on selline:

Võimsalt jätkab 10-võistluse liider Kevin Mayer, kes jookseb tõkkesprindis isikliku rekordi 13,75. Kõige kiirem mees on aga Kanada esindaja Damian Warrner 13,63ga. On ka langejaid - Trey Hardee kukub, Ilja Škurnjev vigastab jalga.

Valus tagasilöök tabas teies jooksus serblast Mihail Dudašit, kes kukkus, jooksis seejärel küll lõpuni, kuid aeg oli 23,55, mis annab vaid 123 punkti...

Uibo suutis tõkkejooksuga oma miinust vähendada. Ta on kogunud 4795 punkti, mis tähendab, et oma parimale jääb ta alla 265 punktiga. Seega on ta sarnaselt Salurile 8100 punkti graafikus.

Tõkkejooks kukutas Saluri oma seeriga võrdluses miinusesse. Tal on kuue alaga koos 5011 punkti, mis tähendab oma parimaga võrdluses -10 silma. Seega on ta veel 8100 tempos. Kuid küsimus on seles, mis seisus on põlv.

Õiglane võitsi oma rekordiseeriaga võrdluses veelgi punkte juurde. Kuue alaga on ta kogunud 5121 punkti ning oma rekordigraafikut edestab ta nüüd 159 silmaga. Seega liigub ta üle 8300 punkti graafikus.

Janek Õiglane võidab esimese 100 m tõkkejooksu 14,56ga. Maicel Uibo jookseb 14,90 ja pärast jooksu tugevalt lonkav Karl Robert Saluri 15,36.

Oma rekordiseerias sai Õiglane ajaks 14,72, Uibo 14,99 ja Saluri 15,09.

Kolm eestlast on kohe esimeses 110m tõkkejooksus.

