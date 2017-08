OTSEBLOGI ja FOTOD | Õiglane püstitas kõrgushüppes rekordi, Uibo kaotas taas punkte. Medalivõitjad selguvad neljal alal

KERGEJÕUSTIKU MM: KAHEKSAS PÄEV

Peep Pahv, London: Naiste kaugushüpet asus juhtma serblanna Ivana Španovic, kes hüppas teises voorus 6.96. Venelanna Darja Klišina vastas 6.88ga. Brittney Reesel on kirjas 6.75.

Peep Pahv, London: Naiste 100 m tõkkejooksu finaali koosseis on järgmine:

Peep Pahv, London: Kolme jooksu peal kokku saavad aegadega edasi hollandlanna Nadine Visser 12,83ga.

Peep Pahv, London: Kolmanda poolfinaali võidab Dawn Harper Nelson 12,63ga. Teine on sakslanna Pamela Dutkiewicz 12,71ga.

Peep Pahv, London: Tõkkesprindi teise poolfinaali võidab ameeriklanna Christina Manning 12,71ga. Valgevenelanna Alina Talaj on 12,85ga teine.

Peep Pahv, London: Algamas on naiste kaugsuhüppe lõppvõistlus. Nagu teame, kahjuks Ksenija Baltata.

Peep Pahv, London: Esimese poolfinaali võidab Sally Pearson ajaga 12,53. Teisena kindlustab koha finaalis Nia Ali (USA) ajaga 12,79.

Peep Pahv, London: Õhtune programm kogub hoogu. Algamas on naiste 100 m tõkkejooksu poolfinaalid. Nagu ikka saab otse edasi kaks esimest ning lisaks ka kaks paremat aega.

Peep Pahv, London: Maicel Uibo võistlust vaadates tekib küsimus, miks ta MMile tuli. Nelja alaga on ta kogunud 3146 punkti ning oma rekordiseriale jääb ta alla 323 silma. Seega on ebatõenäoline, et ta jõuaks 8000 punkini. Samamoodi jätkates jääb ta sellest piirist ilmselt veel paarisaja silma kaugusele.

Peep Pahv, London: Kerges plussis on ka Karl Robert Saluri. 3283 punkti annavad rekordigraafikuga võrdluses +4 silma. Seega oleks kõik justkui hästi ja 8100 punkti võimalik, kuid kõrgushüpe näitas, et oma kirstunaeladega on ta ikka hädas. Ja homme hommikul ootab ees 110 m tõkkejooks, mis on tema jaoks ilmselt kõige problemaatlisem ala.

Peep Pahv, London: Võtame siis kokku. Kõik kolm eestlast on neli ala läbinud ning vaieldamatult seni kõige paremini on võistlus õnnestunud Janek Õiglasel. Neljast alast kolmel on ta võrreldes oma rekordigraafikuga punkte juurde võitnud. Nelja alaga on tal koos 3384 punkti, mis teeb oma graafikuga võrdluses +57 punkti. Ta liigub kindlalt 8250 punkti peale, kuid arvestades tulemuste dünaamikat, võib mõtelda isegi 8300 punktist.

Meelis Naudi: Õiglasel jääb täna 2.05. See on isiklik rekord ning noormees liigub 8250 punkti graafikus.

Meelis Naudi: Õiglase avakatse 2.08-l ebaõnnestub.

Meelis Naudi: Uibo kaotab oma rekordiseeriale juba 323 punktiga. Nii jätkates on väga keeruline ka 8000 punkti kätte saada.

Meelis Naudi: Uibol jääb kirja vaid 2.02.

Meelis Naudi: Õiglane edestab nüüd isikliku rekordi graafikut 57 punktiga.

Meelis Naudi: Isiklik rekord - Õiglane ületab 2.05.

Meelis Naudi: Uibo ajab ka teisel katsel 2.05 maha.

Meelis Naudi: Janek Õiglane ajab 2.05 avakatsel maha. Isiklik rekord veel ei sündinud.

Meelis Naudi: Uibo teeb esimese ebaõnnestunud katse - kõrgusel 2.05 kukub latt maha.

Meelis Naudi: Õiglane edestab selle katse ületamise järel oma rekordiseeriat (8170p) 29 silmaga. Loodetavasti tuleb kõrgushüppes veel lisa.

Meelis Naudi: Õiglane kõrgusel 2.02 ja taas kindlalt üle! Viis ilusat hüpet järjest.

Meelis Naudi: Uibo ületab 2.02 avakatsel kindlalt, kuid eestlane lonkab katse järel kergelt.

Meelis Naudi: Õiglaselt puhas hüpe ning ka 1.99 on ületatud avakatsel.

Meelis Naudi: Uibo ületab oma algkõrguse 1.99 avakatsel. Latt värises kõvasti.

Meelis Naudi: Saluri edestab nelja ala järel isikliku rekordi (8108p) graafikut veel 14 punktiga.

Meelis Naudi: Õiglane ületab ka 1.96 kergelt.

Meelis Naudi: 1.87 ei alistu, Saluril jääbki vaid 1.84. See ala on mehe jaoks endiselt väga nõrk.

Meelis Naudi: Saluri on kõrguse 1.87 kahel korral maha ajanud.

Meelis Naudi: Uibo algkõrguseks on 1.99.

Meelis Naudi: Õiglane saab ka kõrgusest 1.93 jagu esimesel sooritusel.

Meelis Naudi: Uibo pole veel alustanud.

Meelis Naudi: Ka 1.84 alistub Saluri jaoks avakatsel.

Meelis Naudi: Saluri ületab oma algkõrguse 1.81 samuti esimesel katsel.

Meelis Naudi: Õiglane alistab 1.90 avakatsel.

Meelis Naudi: A-grupis on võistlus alanud algkõrgusel 1.90.

Meelis Naudi: 10-võistluse kõrgushüpe algab juba kell 19. Uibo ja Õiglane hüppavad A ehk tugevamas grupis, Saluri nõrgemas B-grupis. Meeste isiklikud rekordid on vastavalt 2.18, 2.04 ja 1.89. Kümnevõistluse isiklikku rekordit püstitades hüppas Uibo 2.14, Õiglane 2.01 ja Saluri 1.85.

Meelis Naudi: Hommikupoolses programmis peetud naiste kettaheite eelvõistlusel püstitas Sandra Perkovic tiitlivõistluste kõigi aegade kvalifikatsioonide rekordi. https://twitter.com/EuroAthletics/status/895947349805191169

Meelis Naudi: Damian Warneri kahvatu seeria on tingitud noroviirusest. http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/olumpiapronks-voitleb-londoni-mmi-kumnevoistlusel-noroviirusega?id=79162180

Meelis Naudi: Hästi jätkava Janek Õiglase kommentaarid pärast kolmandat ala: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/delfi-londonis-janek-oiglane-voistlust-tuleb-nautida?id=79160658

Meelis Naudi: Kümnevõistluse neljas ala ehk kõrgushüpe algab meie aja järgi kell 19.

Meelis Naudi: Üldseis: Saluri 4. kohal (2622p), Õiglane 12. (2534) ja Uibo alles 28. (2324p).

Peep Pahv, London: Kolm ala läbitud. Saluri on kogunud 2622 punkti ning edestab oma rekordigraafikut 23 punktiga. Seega on võimalik liikuda pisut üle 8100 punkti. Õiglasel on koos 2534 punkti, mis annab oma parimaga võrdluses +20 silma. Seega liigub õiglane 8200 punti kanti. Uibol pn koos 2324 punti, mis teeb -211 silma võrreldes rekordigraafikuga. Esailgu lubab see veel koguda 8100 punkti.

Merilin Mölder, reporter: Viimase katse on teinud ka Uibo, kes tõukas 13.80 ning ei parandanud enda tulemust.

Merilin Mölder, reporter: Õiglane tõukab 15.13! Suurepärane tulemus!

Merilin Mölder, reporter: Saluri edestab 3. ala järel isikliku rekordi graafikut 23 punktiga. Kuuliga läks kaduma 19 silma. Õiglane edestas enne viimast katset rekordit vaid ühe punktiga, kuid tänu suurepärasele tõukele on see vahe nüüd 20 punkti.

Merilin Mölder, reporter: Saluri kolmas katse on identne teise tõukega ning parimaks tulemuseks jääb tal 13.98.

Merilin Mölder, reporter: Kuid Uibo saab ka üle 14 meetri joone ning tõukab 14.08.

Merilin Mölder, reporter: Õiglane teisel katsel tõukab 14.65 ning ei paranda oma tulemust.

Merilin Mölder, reporter: Saluri parandas teise katsega oma tulemust, kui tõukas 13.98.

Merilin Mölder, reporter: Uibo ei saa täna ikka kuidagi käima ja tõukab 13.34.

Merilin Mölder, reporter: Õiglane sai esimesel katsel kirja tubli 14.83, mis on kõigest 13 cm lühem tema parima võistluse tulemusest.

Merilin Mölder, reporter: Saluri teeb kuulitõukes esimese katse ja saab kirja 13.91. Parimas seerias tõukas 14.29.

Tarmo Paju: Üldseis kahe ala järel: 1. Freimuth 1898, 2. Warner ja Saluri 1895, 4. Mayer 1869, 5. Kazmirek 1851, 6. Hardee 1847... 18. Õiglane 1736, 30. Uibo 1591 punkti.

Peep Pahv, London: Maicel Uibo võistlus on juba sisuliselt ebaõnnestunud. Kahe alaga on ta kogunud 1591 punkti, mis teeb oma rekordigraafikuga võrdluses -192 punkti. Ta võiks veel mõelda küll 8100 punkti peale, kuid tundub, et vorm pole praegu kindlasti sellest klassist.

Peep Pahv, London: Kahe alaga on eestlastel kõige suuremas plussis Karl Robert Saluri, kes on kahe alaga kogunud 1895 punkti. Oma rekordigraafikut edestab ta 42 silmaga. Seega võiks ta teoreetiliselt minna 8150 punkti peale, kuid on teada, et näiteks teise päeva avaala tõkkejooksu pole ta viimased kaks kuud kordagi proovinud...

Peep Pahv, London: Korralikult on alustanud ka Janek Õiglane, kellel on koos 1736 punkti ning oma rekordiga võrdluses on ta 9 silmaga plussis. Seega võiks ta liikuda 8200 punkti suunas.

Merilin Mölder, reporter: Järgmine ala kümnevõistluses on 14.55 algav kuulitõuge.

Merilin Mölder, reporter: Eestlaste parimateks tulemusteks kaugushüppes: Õiglane 7.33, Saluri 7.49 ja Uibo 6.97.

Merilin Mölder, reporter: Salurilt väga korralik hüpe ja tulemuseks 7.49!

Merilin Mölder, reporter: KAHJU! Õiglane astus viimasel katsel üle ning tema parimaks tulemuseks jääb kaugushüppes 7.33. Kahe alaga on tal koos nüüd 1736 punkti, millega edestab isikliku rekordi graafikut 9 punktiga.

Merilin Mölder, reporter: Eestlased teises ringis tulemusi ei parandanud, nüüd jääb loota, et kolmandal katsel tuleb sentimeetreid juurde.

Merilin Mölder, reporter: Saluri oma tulemust ei paranda ja saab kirja 7.29, Uibo teine katse 6.97.

Peep Pahv, London: Õiglase teine katse ebaõnnestub - 6.97.

Peep Pahv, London: Uibo astub avaatse napilt üle, kuid hüpe iseenesest polnud kuigi pikk - napilt 7 meetrit.

Peep Pahv, London: Karl Robert Sauri avakatse on 7.30. Samut korralik algus. Ka tema parima seeria tulemus on 7,42.

Peep Pahv, London: Janek Õiglane hüppab avakatse 7.33. Korralik algus. Oma parimas seerias oli tema kaugushüppe tulemus 7.42.

Merilin Mölder, reporter: Loetud minutite pärast algab meeste kümnevõistluses kaugushüppe võistlus. Esimeses grupis kolmandana hüppab Janek Õiglane ja üheksandana näeme Maicel Uibot.

Merilin Mölder, reporter: Karl Robert Saluri andis endast jooksus tõesti kõik, kuid vastutasuks on ta peale esimest ala lausa kolmandal kohal! Super!

Merilin Mölder, reporter: Maicel Uibol aga kahjuks nii hästi ei läinud ning peale jooksu nägi ta silmnähtavalt pettunud välja.

Merilin Mölder, reporter: Janek Õiglase nägu oli peale finišijoone ületamist tulemusega tõesti rahul ja põhjusega - kirjas on uus isiklik rekord!

Peep Pahv, London: 100 m jooksus sai enim punkte Damian Warner (Kanada). Esikolmikusse mahvad ka sakslane Rico Freimuth ja Karl Robert Saluri. Janek Õiglane on 20. ja Maicel Uibo 30. kohal. 10-võistluse 2. ala kaugushüpe algab kell 13.05.

Peep Pahv, London: Saluri jookseb 10,56. Hea algus! Rekordigraafikuga võrdluses läheb ta 23 punktiga plussi. Samas on teada, et Saluri kirstunaelaks on teine päev.

Peep Pahv, London: Neljas jooks. Eesti meestest on kohal Karl Robert Saluri. Oma parimas võistluses jooksis ta 10,66.

Peep Pahv, London: Kolmandas jooksus eestlasi pole.

Peep Pahv, London: Huvitava detailina võib märkida, et Maicel Uibo abikaasa Shaunae Miller-Uibo 100 m isiklik rekord on 11,19. Seega poleks meie mees oma naist seekord sirgel kätte saanud. Tõsi, Uibo jooksu võis mõjutada hiljutine reie tagakülje lihase vigastus.

Peep Pahv, London: Uibo alustab siiski tagasihoidlikult, saades kirja aja 11,35. Rekordigraafikuga võrdluses teeb see -54 punkti.

Peep Pahv, London: Teises jooksus on eestlastest rajal Maicel Uibo. Oma parimas võistluses jooskis ta 11,10.

Peep Pahv, London: Õiglase soov täitus. 11,08 on isiklik rekord ja kogu võistlusele väga hea algus. Isikiku rekordi graafikuga läheb ta plussi 31 silmaga.

Peep Pahv, London: 100 m jooksus tuleb eestlastest esimesena rajale Janek Õiglane. Oma parimas 10-võistluses jooksis ta 11,22. Mees ise ootab täna sellel alal isikliku rekordi parandamist.

Peep Pahv, London: Tere hommikust! Algamas on MMi kaheksas võistluspäev ning eestlasi paelub elkõige 10-võistlus.