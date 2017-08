OTSEBLOGI JA FOTOD | Heas hoos Õiglane liigub kümnevõistluses 8300 punkti graafikus

4.-13. augustini Londonis peetavatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on laupäeval eestlastest võistlustules kümnevõistlejad Maicel Uibo, Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri ning odaviskaja Magnus Kirt.

Suurepärase avapäeva tegi kümnevõistluses Õiglane, kes püstitas isiklikud rekordid 100 meetri jooksus (11,08), kuulitõukes (15.13, välitingimuste rekord), kõrgushüppes (2.05) ja 400 meetri jooksus (49,58). Kokku on Õiglasel koos 4218 punkti ja ta edestab isikliku rekordi graafikut 140 silmaga. Enne teist päeva on Õiglane 12. kohal ning liigub kindlalt 8300 silma graafikus.

Karl Robert Saluri tegi samuti korraliku päeva ning kogus viie alaga 4204 punkti (+42), mis annab 13. koha. Maicel Uibo võistlus on olnud tagasihoidlik ja temal on koos 3933 punkti (-276). Uibo asub 25. kohal. Liidrina läheb teisele päevale vastu prantslane Kevin Mayer 4478 punktiga.

Kümnevõistlus jätkub laupäeval kell 12.00 110 meetri tõkkejooksuga. Meeste odaviske lõppvõistlus, kus osaleb ka Magnus Kirt, algab kell 22.15. Hooaja tippmarkide põhjal on suurfavoriidid sakslased - Johannes Vetter on tänavu visanud 94.44 ja Thomas Röhler 93.90. Tase on ülimalt kõrge, sest Kirdi 86.06 on hooaja tulemuste arvestuses 13 mehe konkurentsis alles 11. tulemus.

Medalid antakse õhtul välja veel ka naiste kõrgushüppes, naiste 100 m tõkkesprindis, meeste 5000 meetris ning naiste ja meeste 4x100 m teatejooksudes.

Odaviske lõppvõistlusel osalejate stardijärjekord, hooaja ja karjääri tippmargid:

Tänane ajakava:

Eesti kümnevõistlejate rekordiseeriad:

Maicel Uibo: 11,10 (838) - 7.54 (1783) - 14.38 (2535) - 2.14 (3469) - 51,65 (4209) - 14,99 (5060) - 46.45 (5857) - 5.20 (6829) - 62.25 (7601) - 4.28,48 (8356)

Janek Õiglane: 11,22 (812) - 7.42 (1727) - 14.96 (2514) - 2.01 (3327) - 51,41 (4078) - 14,72 (4962) - 42.98 (5687) - 5.10 (6628) - 68.79 (7499) - 4.41,53 (8170)

Karl Robert Saluri: 10,66 (938) - 7.42 (1853) - 14.29 (2599) - 1.85 (3269) - 48,34 (4162) - 15,09 (5001) - 43.80 (5743) - 4.95 (6638) - 57.99 (7346) - 4.27,43 (8108)