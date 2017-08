OTSEBLOGI | Grit Šadeiko jääb MM-il kahe ala järel rekordigraafikust maha üheksa punktiga

Maarjamaa sportlasi on stardis kolm: hommikupoolikul alustavad oma võistlustega seitsmevõistleja Grit Šadeiko ning vasaraheitja Anna Maria Orel, õhtul tasub oodata meeste kettaheite finaali (Gerd Kanter) ning laupäeva lõpetab kell 23.45 ülimalt oodatud meeste 100 meetri jooksu finaal, kus Usain Bolt loodab võita oma karjääri viimase individuaalse tiitli.

Eesti jaoks alustab päeva naiste seitsmevõistluses Grit Šadeiko. Anna Maria Orel teeb oma MM-debüüdi naiste vasaraheite eelvõistlusel kell 14.05. Kettaheite lõppvõistlus koos Gerd Kanteriga alustab õhtul kell 21.25.

Medalikomplektid jagatakse täna õhtul lisaks kettaheitele ja 100 meetri jooksule välja veel meeste kaugushüppes ning naiste 10 000 meetri jooksus.

Delfi Sport on Londonis kohapeal ning toob Peep Pahvi ning fotograaf Ilmar Saabase isikus suured sündmused huvilisteni koju kätte.

Kergejõustiku MM: teine päev

Gunnar Leheste: Oreli värsked kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/delfi-londonis-orel-uhel-paeval-tahan-juba-ise-medalite-eest-voistelda?id=79098098

Gunnar Leheste: Seitsmevõstluse kuulitõuge hakkab kell 21.00.

Gunnar Leheste: Šadeikole jääb kirja 1.74 ehk sama tulemus mis Götzises. Kahe ala järel on isikliku rekordi graafikus endiselt -9 punkti.

Gunnar Leheste: 1.77 ei alistu Šadeikol ka teisel katsel.

Raul Ojassaar: Šadeiko ajab esimesel katsel 1.77 maha. Ükski naine ei saanud selles grupis esimesel katsel latist üle.

Raul Ojassaar: Šadeiko grupis alustatakse nüüd katsetega kõrgusel 1.77. Seda hakkavad ründama kaheksa naist.

Peep Pahv, London: Kokkuvõttes kerkis Orel sellega 18. kohale. Tema enda nimel olev Eesti rekord on 68.71. Seega heitis kõigest 20-aastane piiga oma parimal tasemel.

Peep Pahv, London: Orel heidab viimasel katsel igati toreda tulemuse 67.37.

Peep Pahv, London: Õnne oli! Šadeiko puudutab latti ja see kõigub üsna kõvasti, kuid jääb püsima! 1.74 teisel katsel üle. Sama tulemuse hüppas ta ka oma rekordiseerias.

Peep Pahv, London: Šadeiko ajab lati kõrgusel 1.74 esimesel katsel maha. See kõrgus tuleks aga kindlasti ületada.

Peep Pahv, London: Oreli teine katse jääb lühemaks - 62.80. Kahe grupi kokkuvõttes asub ta 24. kohal.

Peep Pahv, London: Vihmasadu on lakanud ning see teeb seitsmevõistlejate ja vasaraheitjate elu meeldivamaks.

Peep Pahv, London: Orel heidab esimesel katsel vasarat 64.80. Hetkel annab see kahe grupi kokkuvõttes 19. koha.

Peep Pahv, London: Latt küll kõigub veidi, kuid Šadeiko ületab 1.71 esimesel katsel.

Peep Pahv, London: Naiste vasaraheite teine grupp alustas. Orel heidab 14. naisena.

Peep Pahv, London: Teisel katsel saab Šadeiko 1.68 kõrgusel asuvast latist üle.

Peep Pahv, London: Vihmasadu jätkub ning naistel on matile maandumine üsna ebameediv.

Peep Pahv, London: Šadeiko ajab esimsel katsel 1.68 maha. Vahetult enne tema hüpet saabus staadionile tihe vihmasadu.

Peep Pahv, London: Šadeiko ületab algkõrguse 1.65 esimesel katsel.

Peep Pahv, London: Vahepeal on staadionile tulnud ka naiste vasaraheite teise grupi sportlased. Selesse seltskonda kuulub ka Eesti koondise pesamuna, 20-aastane Anna Maria Orel. Nende võistlus algab kell 14.05.

Peep Pahv, London: Šadeiko hüppab B-grupis ning protokolli järgi on ta valinud oma algkõrguseks 1.65.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse kõrgushüpe on kohe algamas. Šadeiko hüppas oma rekordiseerias 1.74. Eile rääkis ta, et treeningutel on kõrgushüppele pühendatud väga suurt tähelepanu ning avaldas lootust, et sellel alal võib tulemus paraneda.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse esimene ala.

Peep Pahv, London: Valusa löögi saavad lätlased. Nende medalilootus Laura Ikauniece-Admidina teeb liiga reie tagaküljele ja longib pärast viimast tõket üle finiši ajaga 13,71. Tundub, et Andrei Nazarovi õpilase võistlemine on sellega võisteldud.

Peep Pahv, London: Viimane jooks on võimas. Nadine Visser (Holland) 12,85, Kendell Williams (USA) 13,02, Carolin Schäfer (Saksmaa) 13,09. Britti lemmik Katarina Johnson-Thompson jookseb 13,33.

Peep Pahv, London: Šadeiko jooksis väga tugevas seltskonnas. Jooksu võitis Euroopa meister Anouk Vetter (Holland) 13,31ga, belglannast olümpiavõitja Nafissatou Thiam jooksis 13,54 ja oli 4.

Peep Pahv, London: Tulemus pole päris see, mida Šadeiko lootis, kuid midagi hullu ka pole. Võrreldes oma rekordigraafikuga kaotas ta vaid 9 punkti.

Peep Pahv, London: Šadeiko saab ajaks 13.37. Oma jooksus annab see 2. koha.

Peep Pahv, London: Nüüd siis kolmas jooks, kus stardis ka Grit Šadeiko.

Peep Pahv, London: Teise jooksu kiireim on kuubalanna Yorgelis Rodriguez 13,60ga.

Peep Pahv, London: Esimese jooksu võidab isikliku rekordi püstitanud šveitslanna Geraldine Ruckstuhl 13,80ga.

Peep Pahv, London: Šadeiko rääkis eile, et sooviks võistlust alustada iskliku rekordiga. Selleks tuleb joosta kiiremini kui 13,28. Oma parimas seitsemvõistluses, mai lõpus Götzises, oli tema aeg 13,31.

Peep Pahv, London: Täna on Eesti sportlastest esimene võistlemas seitsmevõistleja Grit Šadeiko. Esimene ala 100 m tõkkejooks on kohe-kohe algamas ning Šadeiko tuleb rajale kolmansdas jooksus.

Peep Pahv, London: Tere hommikust, siit Londoni olümpiastaadionilt!