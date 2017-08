OTSEBLOGI | Gerd Kanter piirdus Londoni MM-i kettaheites 12. kohaga, õhtu naelaks 100 meetri finaal

Maarjamaa sportlasi on stardis kolm: hommikupoolikul alustavad oma võistlustega seitsmevõistleja Grit Šadeiko ning vasaraheitja Anna Maria Orel, õhtul tasub oodata meeste kettaheite finaali (Gerd Kanter) ning laupäeva lõpetab kell 23.45 ülimalt oodatud meeste 100 meetri jooksu finaal, kus Usain Bolt loodab võita oma karjääri viimase individuaalse tiitli.

Eesti jaoks alustab päeva naiste seitsmevõistluses Grit Šadeiko. Anna Maria Orel teeb oma MM-debüüdi naiste vasaraheite eelvõistlusel kell 14.05. Kettaheite lõppvõistlus koos Gerd Kanteriga alustab õhtul kell 21.25.

Medalikomplektid jagatakse täna õhtul lisaks kettaheitele ja 100 meetri jooksule välja veel meeste kaugushüppes ning naiste 10 000 meetri jooksus.

Delfi Sport on Londonis kohapeal ning toob Peep Pahvi ning fotograaf Ilmar Saabase isikus suured sündmused huvilisteni koju kätte.

Kergejõustiku MM: teine päev

Gunnar Leheste: Kettaheite medalikolmik. Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste: Meeste kaugushüpet juhib kolme vooru järel lõuna-aafriklane Luvo Manyonga 8.48-ga. Teine on ameeriklane Jarrion Lawson (8.43), kolmas neutraalne sportlane (loe: venelane) Aleksandr Menkov (8.27). Foto: Reuters/Scanpix

Gunnar Leheste: Naiste 10 000 meetris võtavad kaksikvõidu etiooplannad Almaz Ayana (30.16,32) ja Tirunesh Dibaba (31.02,69). Pronks keenialannale Agnes Jebet Tiropile (31.03,50). (Foto: Reuters/Scanpix)

Gunnar Leheste: Andrius Gudžius viimases voorus tulemust ei paranda. Kuldmedal siiski Leetu, hõbemedal Rootsi ja pronks USA-sse.

Gunnar Leheste: Kanter ütles ETV otseülekandes, et teeb viimase suurvõistluse järgmise aasta Berliini EM-il. "Sellist lõtvust praegu kehas ei ole, mis aitaks pikemaid kaari teha. Hooaeg on olnud hästi keeruline ning häid võistlusi pole sisuliselt olnud. Trenniski võib selliseid katseid, mis siin kaheksa hulka aitaks, ainult ühe käe sõrmedel üles lugeda. Eks ta oli hooaja peegel."

Gunnar Leheste: Vahepeal on selgunud 100 meetri finaali radade paigutus: 1. Su Bingtian 2. Jimmy Vicaut 3. Usain Bolt 4. Christian Coleman 5. Akani Simbine 6. Yohan Blake 7. Justin Gatlin 8. Reece Prescod

Gunnar Leheste: Neljanda heitevooru järel hoiab endiselt kuldmedalist kinni Andrius Gudžius, hõbedast Daniel Stahl ja pronksist Mason Finley, kes lasi endal just ära mõõta tulemuse 37.36.

Gunnar Leheste: Seis kolme heitevooru järel:

Peep Pahv, London: MM-võistlustel on 38-aastasel Kanteril halvemini läinud vaid 2003. aastal Pariisis, kus ta veel noore mehena ei suutnud ennast lõppvõistlusele heita. Pärast seda võitis ta medali viiel MMil järjest. Kaks aastat tagasi Pekingis leppis ta 4. kohaga. Nüüd Londonis 12. Olgem ausad, tänase võitsluse tase on ka meeletu.

Peep Pahv, London: Kanteri kolmas katse ebaõnnestub. Mäng on läbi. Londoni MMilt saab ta 12. koha.

Peep Pahv, London: Seise pärast 2. vooru.

Peep Pahv, London: Malachowski heidab 65.14. Teine voor läbi.

Peep Pahv, London: Tagasi kettaheote juurde. Kanter on hetkel 12. kohal. Finaali pääsu piir on 64 meetrit.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse tipp pärast kolme ala. Šadeiko on 18. positsioonil.

Peep Pahv, London: Põige 7-võistlusesse. Šadeiko andis kuulitõukega palju punkte ära. Kolme alaga on tal koos 2670 punkti. Oma rekordigraafikule jääb ta alla 98 silmaga. Seega liigub ta praegu graafikus, mis eeldab tulemust pisut alla 6200 punkti.

Peep Pahv, London: Kanter on täna liidritest üheksa meetrit maas... teisel katsel 60.00

Peep Pahv, London: Hull võistlus! Andrius Dudžius 69.21, Dabiel Stahl 69.19.

Peep Pahv, London: Finley heidab 68.03.

Peep Pahv, London: Kettaheite esimese vooru lõpetuseks Fedric Dacres 65.62 ja Pjotr Malachowski 63.96.

Peep Pahv, London: Põige 7-võistluse kuulitõukesse. Šadeiko saab kolmandal katsel nulli.

Peep Pahv, London: Robert Harting heidab 65.10.

Peep Pahv, London: Kanter heidab madalalt ja saab kirja vaid 59.72.

Peep Pahv, London: Leedulane Andrius Gudžius heidab 67.52.

Peep Pahv, London: Daniel Stahl heidab 68 meetri peale, ent astub üle.

Peep Pahv, London: Mason Finley avab võistluse üllatuspauguga. 67.07!

Peep Pahv, London: Kanter on heitejärjekorras neljas mees.

Peep Pahv, London: Kettaheite lõppvõistlus on algamas. Käib osalejate tutvustamine

Gunnar Leheste: Usain Bolt (9,98) saab oma poolinaalis teise koha ameeriklase Christian Colemani (9,97) järel. Edasi saab ka prantslane Jimmy Vicaut (10,09). Viimasena pääseb ajaga finaali teise poolfinaali kolmas mees Su Bingtian (10,10).

Peep Pahv, London: Šadeiko tõukab teisel katsel 12.55. Juba pisut parem.

Gunnar Leheste: Teises 100m poolfinaalis kindel võit Yohan Blake'ile (10,04), finaalikoht on käes ka britt Reece Prescodil (10,05). Hiinlane Bingtian Su pääseks veel 10,10-ga finaali. Näis, mis aegu pakutakse viimases jooksus. (Foto: Reuters/Scanpix)

Peep Pahv, London: Samal ajal tegi Gerd Kanter kettaheiteringis proovikatse. Ketas maandus 62-63 meetri kanti.

Peep Pahv, London: Šadeiko esimene katse oli vilets. 11.65 jääb selgelt alamõõduliseks.

Gunnar Leheste: Esimese 100 m poolfinaali võidab Rio olümpia viies mees Akani Simbine (10,05). Justin Gatlin saab teisena edasi (10,09). Elevandiluuranniku mees Ben Youssef Meite (10,12) ja jamaikalane Julian Forte (10,13) jäävad lootma aegadele.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistlejad valmistuvad kuulitõukeks. Grit Šadeiko jaoks on kuulitõuge olnud tihti probleemiks, kuid oma rekordiseerias tõukas ta 13.89. Samaväärset tulemust on vaja ka täna.

Gunnar Leheste: Kolm tundi enne õhtuse sessiooni algust oli internetis mustal turul veel pileteid saada. http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/millise-summa-eest-tana-veel-londonis-usain-bolti-vaatada-saab?id=79099492

Gunnar Leheste: Suur eelvaade kettaheite finaalile: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/delfi-londonis-kettaheite-loppvoistlus-kahe-polvkonna-heitlus-kanter-olulises-rollis?id=79099180

Peep Pahv, London: Nüüd on Londoni staadionil pikem paus. Võistlus jätkub seitsmevõistuse kuulitõukega kell 21. Eestlaste jaoks saabub õhtu kulminatsioon kell 21.25, kui algab meeste kettaheite lõppvõistlus. Nagu ikka on tules ka vanameister Gerd Kanter.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse seis pärast teist ala:

Peep Pahv, London: Grit Šadeiko oli kahe esimese ala järel rahul. „Mõlemad alad õnnestusid hästi. Kõrgushüppes vihm veidike segas, eriti just lõpu osa, kuid tulemus oli ikkagi korralik,“ andis ta kõrgushüppe järel lühikommentaari. „Kahe esimese ala järel on punktiseis selline, mis lubab võistlust hästi jätkata.“

Gunnar Leheste: Kõrgushüppe võitis olümpiavõitja Nafissatou Thiam 1.95-ga, sama tulemuse sai ka isiklikku rekordit uuendanud kuubalanna Yorgelis Rodriguez. Punkte on Thiamil 2215, Rodriguezil 2207 ja sakslannal Carlin Shäferil 2165. Šadeiko on 1972 punktiga 13. Isikliku rekordi graafikust 9 punktiga maas.

Peep Pahv, London: Seistmevõistluste kõrgushüppes käib kõva paugutamine. Belgia esindajast olümpiavõitja Naffisatou Thiam ja kuubalanna Yorgelis Rodriguez on ületanud juba 1.95.

Gunnar Leheste: Oreli värsked kommentaarid: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/mm2017/delfi-londonis-orel-uhel-paeval-tahan-juba-ise-medalite-eest-voistelda?id=79098098

Gunnar Leheste: Seitsmevõstluse kuulitõuge hakkab kell 21.00.

Gunnar Leheste: Šadeikole jääb kirja 1.74 ehk sama tulemus mis Götzises. Kahe ala järel on isikliku rekordi graafikus endiselt -9 punkti.

Gunnar Leheste: 1.77 ei alistu Šadeikol ka teisel katsel.

Raul Ojassaar: Šadeiko ajab esimesel katsel 1.77 maha. Ükski naine ei saanud selles grupis esimesel katsel latist üle.

Raul Ojassaar: Šadeiko grupis alustatakse nüüd katsetega kõrgusel 1.77. Seda hakkavad ründama kaheksa naist.

Peep Pahv, London: Kokkuvõttes kerkis Orel sellega 18. kohale. Tema enda nimel olev Eesti rekord on 68.71. Seega heitis kõigest 20-aastane piiga oma parimal tasemel.

Peep Pahv, London: Orel heidab viimasel katsel igati toreda tulemuse 67.37.

Peep Pahv, London: Õnne oli! Šadeiko puudutab latti ja see kõigub üsna kõvasti, kuid jääb püsima! 1.74 teisel katsel üle. Sama tulemuse hüppas ta ka oma rekordiseerias.

Peep Pahv, London: Šadeiko ajab lati kõrgusel 1.74 esimesel katsel maha. See kõrgus tuleks aga kindlasti ületada.

Peep Pahv, London: Oreli teine katse jääb lühemaks - 62.80. Kahe grupi kokkuvõttes asub ta 24. kohal.

Peep Pahv, London: Vihmasadu on lakanud ning see teeb seitsmevõistlejate ja vasaraheitjate elu meeldivamaks.

Peep Pahv, London: Orel heidab esimesel katsel vasarat 64.80. Hetkel annab see kahe grupi kokkuvõttes 19. koha.

Peep Pahv, London: Latt küll kõigub veidi, kuid Šadeiko ületab 1.71 esimesel katsel.

Peep Pahv, London: Naiste vasaraheite teine grupp alustas. Orel heidab 14. naisena.

Peep Pahv, London: Teisel katsel saab Šadeiko 1.68 kõrgusel asuvast latist üle.

Peep Pahv, London: Vihmasadu jätkub ning naistel on matile maandumine üsna ebameediv.

Peep Pahv, London: Šadeiko ajab esimsel katsel 1.68 maha. Vahetult enne tema hüpet saabus staadionile tihe vihmasadu.

Peep Pahv, London: Šadeiko ületab algkõrguse 1.65 esimesel katsel.

Peep Pahv, London: Vahepeal on staadionile tulnud ka naiste vasaraheite teise grupi sportlased. Selesse seltskonda kuulub ka Eesti koondise pesamuna, 20-aastane Anna Maria Orel. Nende võistlus algab kell 14.05.

Peep Pahv, London: Šadeiko hüppab B-grupis ning protokolli järgi on ta valinud oma algkõrguseks 1.65.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse kõrgushüpe on kohe algamas. Šadeiko hüppas oma rekordiseerias 1.74. Eile rääkis ta, et treeningutel on kõrgushüppele pühendatud väga suurt tähelepanu ning avaldas lootust, et sellel alal võib tulemus paraneda.

Peep Pahv, London: Seitsmevõistluse esimene ala.

Peep Pahv, London: Valusa löögi saavad lätlased. Nende medalilootus Laura Ikauniece-Admidina teeb liiga reie tagaküljele ja longib pärast viimast tõket üle finiši ajaga 13,71. Tundub, et Andrei Nazarovi õpilase võistlemine on sellega võisteldud.

Peep Pahv, London: Viimane jooks on võimas. Nadine Visser (Holland) 12,85, Kendell Williams (USA) 13,02, Carolin Schäfer (Saksmaa) 13,09. Britti lemmik Katarina Johnson-Thompson jookseb 13,33.

Peep Pahv, London: Šadeiko jooksis väga tugevas seltskonnas. Jooksu võitis Euroopa meister Anouk Vetter (Holland) 13,31ga, belglannast olümpiavõitja Nafissatou Thiam jooksis 13,54 ja oli 4.

Peep Pahv, London: Tulemus pole päris see, mida Šadeiko lootis, kuid midagi hullu ka pole. Võrreldes oma rekordigraafikuga kaotas ta vaid 9 punkti.

Peep Pahv, London: Šadeiko saab ajaks 13.37. Oma jooksus annab see 2. koha.

Peep Pahv, London: Nüüd siis kolmas jooks, kus stardis ka Grit Šadeiko.

Peep Pahv, London: Teise jooksu kiireim on kuubalanna Yorgelis Rodriguez 13,60ga.

Peep Pahv, London: Esimese jooksu võidab isikliku rekordi püstitanud šveitslanna Geraldine Ruckstuhl 13,80ga.

Peep Pahv, London: Šadeiko rääkis eile, et sooviks võistlust alustada iskliku rekordiga. Selleks tuleb joosta kiiremini kui 13,28. Oma parimas seitsemvõistluses, mai lõpus Götzises, oli tema aeg 13,31.

Peep Pahv, London: Täna on Eesti sportlastest esimene võistlemas seitsmevõistleja Grit Šadeiko. Esimene ala 100 m tõkkejooks on kohe-kohe algamas ning Šadeiko tuleb rajale kolmansdas jooksus.

Peep Pahv, London: Tere hommikust, siit Londoni olümpiastaadionilt!