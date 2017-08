OTSEBLOGI | Caster Semenya tuli 800 meetri jooksus taas maailmameistriks, toimub ülipõnev kõrgushüppe finaal

Hommikul ja pärastlõunal on kavas meeste ja naiste käimised - ühel päeval peetakse nii 50 kui 20 kilomeetri distantsid. Õhtune kava on aga mitmekesisem - peatähelepanu koondub meeste kõrgushüppele ja 1500 meetri jooksule ning naiste 800 meetri jooksule, kus starti tuleb skandaalne Caster Semenya, kes samal distantsil võidutses MM-il viimati 2009. aastal.

Õhtu ning Londoni MM-i lõpetavad traditsiooniliselt 4x400 meetri teatejooksude finaalid.

Õhtune ajakava:

Kergejõustiku MM: kümnes päev

Naiste kettaheites teeb Dani Stevens aga uue Austraalia rekordi kui saab kirja tulemuse 69.64. Perkovic peab praegu väga õnnelik olema, et ennem üle 70 meetri heitis.

Naiste 800 meetri tulemused:

VÕIMAS! Caster Semenya jookseb viimase 200 meetriga teistest mitu meetrit ette ning on maailmameister!

2.32 on üle saanud Barshim ja Lysenko juba esimesel katsel. Bondarenko, Ghazal ja Przybylko peavad uuesti proovima.

Kettaheites on kaks naist teinud isikliku hooaja parima tulemuse - Dani Stevens (66.82) ja Melina Robert-Michon (65.49), kuid kumbki ei ole pääsenud isegi lähedale liidrile Perkovicile.

Meeste kõrgushüppes jätkavad kõrgusel 2.32 kuus meest:

Naiste 5000 meetri jooksu esikümme:

Hellen Onsando Obiri teeb naiste 5000 meetri jooksus hämmastava viimase ringi ning tuleb maailmameistriks uhkes üksinduses.

Naiste kettaheites on kõik võisteljad teinud ka kolmanda katse. Esikohal on siiani loomulikult Perkovic.

Lõpuks sai ka teine mees 2.29 kõrgusest üle - Danil Lysenko.

Bondarenko jätab vahele 2.29 kõrguse, mida praeguseks hetkeks on üritanud ületada 6 võistlejat, kellest ainult üks on saanud üle.

Naiste kettaheite tulemused peale teist ringi:

Täna on kavas ka viis jooksudistantsi ja esimesena jagatakse medalid naiste 5000 meetri jooksus.

Seis meeste kõrgushüppes peale 2.25 kõrgust:

Bohdan Bondarenko, kes jättis algkõrguse vahele, ei saanud 2.25 esimese kahe katsega üle, kuid lõpuks kolmandaga läheb õnneks.

Teises voorus heidab Perkovic lausa 70.31... tundub, et kuld on juba otsustatud naiste kettaheites, kuid heitlus hõbedale ja pronksile on siiski väga põnev.

Naiste kettaheite esimese vooru tulemused:

Perkovic tegi esimese heite ning läheb kindlalt 69.30-ga esimeseks. Teisel kohal olev Dani Stevens on temast lausa viie meetri kaugusel.

Onnen sai lõpuks ka 2.20 üle ning kõrgushüppes minnakse järgmisele kõrgusele.

Samal ajal hakkab ka naiste kettaheite finaal. Favoriidiks on kindlasti ainukesena üle 70 meetri joone visanud horvaatlanna Sandra Perkovic.

Onnen ajab lati maha ka teisel katsel ning Ivanov jätab sootuks võistluse pooleli.

Algkõrgusest ei saanud ainukestena üle siis eelmainitud Onnen ja bulgaarlane Tihomir Ivanov.

Siiani polnud ühelgi võistlejal olnud probleeme algkõrgusega 2.20, kuni hüppele läks sakslane Eike Onnen, kes üle ei saanud.

Tänase õhtu esimene ala on meeste kõrgushüppe finaal, kus põnevust peaks jätkuma igale maitsele.

Meeste 20 km käimises tuli maailmameistriks kolumbialane Eider Arevalo ajaga 1:18.

Naiste 20 km kõndimises tuli maailmameistriks hiinlanna Jiayu Yang ajaga 1:26. Hõbemedali võitis Maria Guadalupe Gonzalez ja pronksi sai Antonella Palmisano.

Naiste 50 km kõndimises sai kulla portugallane Ines Henriques ajaga 4:05. Hõbeda võitis Hang Yin ja poodiumile pääses ka Shuqing Yang.

Täna on lõpule jõudnud juba kolm medaliala: meeste 50 km kõndimises tuli maailmameistriks prantslane Yohann Diniz ajaga 3:33. Hõbemedal läks Hirooki Araile ja pronksi sai Kai Kobayashi.