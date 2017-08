OTSEBLOGI | Balta alustab eelvõistlusega, toimuvad põnevad jooksufinaalid

Naiste kaugushüppe eelring algab Eesti aja järgi 21.10 ning Balta on järjekorras viimane ehk 15.

Medaleid jagatakse täna naiste kuulitõukes ja 400m jooksus ning meeste 400m tõkkejooksus.

Selgitatakse välja ka meeste 200 meetri jooksu finalistid ning täna võib stardis näha eile maailmameistriks tulnud Wayne van Niekerki, jamaikalast Yohan Blake'i ning samal alal Rios pronksi võitnud Christophe Lemaitre.

KERGEJÕUSTIKU MM: 6. PÄEV

Peep Pahv, London: Hooaja edetabelijuht Britney Reese saab kirja 6.50.

Peep Pahv, London: Amerklanna Tianna Bartoletta hüppab 6.64. Sellest peask edasipääsuks piisama.

Peep Pahv, London: Võistluse avab Shara Proctor - pikkades pükstes ja kinnastes. 6.07 näitab, et täna on tõesti keeruline hüpata.

Peep Pahv, London: Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb hüpata 6.70 või mahtuda 12 parema hulka. Raske uskuda, et jahedas ja vihmas leidub 12 naist kes nii kaugele hüppaksid.

Peep Pahv, London: Ainsa Eesti kergejõustiklasena on täna võistlemas kaugushüppaja Ksenija Balta. Tingimused on keerulised, terve päeva on sadanud vihma.

Peep Pahv, London: Alustuseks klaariti ära eilne segadus, kus 200 m eeljooksus ei lubatud väidetava kõhuviiruse tõttu starti ühte medalisoosikut Isaac Makwalat. Täna pidi ta jooksma üksinda ning ületama eile viimasena edasipääsi taganud tulemuse 20,43. Makwala sai sellega hakkama - 20,20 viis ta poolfinaali.

Peep Pahv, London: MMi järjekordne võistlusõhtu on alanud.