Olümpiapronks võitleb Londoni MMi kümnevõistlusel noroviirusega

Eelmise MMi hõbemedalimees ja mulluse olümpia proksmedalivõitja Damian Warner on Londoni kümnevõistlust alustanud väga kahvatult. Põhjuseks sportlasi laastav kõhugripp ehk noroviirus, mis on jalust niitnud ka üheksa Kanada koondislast.

27-aastane Warner on kolme ala järel alles kuuendal kohal. Pärast 100 meetri jooksu oli ta liider, kuid tema aeg 10,50 jäi isiklikust rekordist (10,15) kaugele. Suur punktikaotus tuli ka kaugushüppes, kus kaheksameetrimees piirdus 7.44-ga, ja kuulitõukes, kus kanadalase parimaks jäi 13.45.

Warneril on kolme ala järel 2590 punkti, liider on prantslane Kevin Mayer 2703 silmaga. Eestlastest on alustanud hästi Karl Robert Saluri ja Janek Õiglane, kes edestavad oma rekordigraafikuid ning on vastavalt 4. (2622p) ja 12. kohal (2534p). Maicel Uibo kaotab oma parimale seeriale juba üle 200 punkti ning on alles 28. (2324p).