Odaviskajad lähevad murdma eelvõistluse needust

Londoni MMil loodavad mõlemad Eesti odaviskajad senise nukra jada lõppemist. „Esimene ja kõige tähtsam eesmärk on eelvõistluselt edasipääsemine. Kõikide näitajate põhjal ei tohiks see olla probleem,” sõnas Laanmäe päev enne võistlust. Seni on see aga olnud mõlema mehe jaoks ületamatu katsumus.

Karjääri viiendal tiitlivõistlusel osalev Kirt tunnistab, et eelvõistlusesse tuleb suhtuda aukartlikult ning püüda samm-sammult edasi liikuda. „Ma pole veel kunagi visanud tiitlivõistlusel 80 meetrit,” nentis ta. „Ilmselt on see kinni paljudes detailides, ainut füüsilise poole taha pole midagi jäänud.”