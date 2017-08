Millise summa eest täna veel Londonis Usain Bolti vaatada saab?

Londonis toimuva kergejõustiku MM-i tänased piletid on välja müüdud, kuid mustal turul võis õhtuse programmi pääsmeid veel soetada.

Ametlikult maksid piletid 45 eurost 155 euroni. Internetiportaalis StubHub oli aga kolm tundi enne õhtust sessiooni võimalik veel pääsme soetada 250 naela ehk umbes 280 euroga. Veebisaidil Viagogo oli pileteid pisut vähem alles ning hinnadki seepärast krõbedamad - pea 400 eurot.

Portaalide enda sõnul otsis nende juurest laupäeva pärastlõunal MM-i pileteid üle tuhande inimese, vahendavad YLE uudised.

Suurbritannia kergejõustikuliidu esimees Ed Warner ütles neljapäeval, et müüdud on üle 700 000 pileti, mis on juba maailmameistrivõistluste ajaloo uus rekord. Eelmine rekord püstitati Berliinis 2009. aastal, kui müüdi üle 400 000 pääsme.

Londoni MM-i tänane tipphetk saabub kell 23.45, kui Usain Bolt jookseb 100 meetri sprindi finaalis. Poolfinaalid algavad kell 21.05. Medalid jagatakse täna veel meeste kaugushüppes ja kettaheites ning naiste 10 000 meetris. Seitsmevõistlejatel on käsil veel esimene päev.