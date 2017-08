Medalita jäänud Shaunae Miller-Uibo keeldus kommentaaridest, tema ema on hämmingus

Eesti kümnevõistleja Maicel Uibo abikaasa oli vihmasajus peetud finaalis kindlalt liidrikohal, kuid vaid mõnikümmend meetrit enne finišit ta kangestus täielikult, komistas ja ületas lõpujoone alles neljandana. Kui meedias on spekuleeritud, et Bahama sprinter võis külmas ilmas lihase ära tõmmata, siis ema sõnul vigastusega tegemist ei olnud.

"Ta ei tea, mis juhtus," sõnas Maybeline Miller tütre ebaõnnetumise järel portaalile tribune242.com. "Ta oli kindlalt võidu suunas liikumas, kuid tõmmati siis justkui jalust. Ta ei suuda juhtunut mõista. Ta püüab siiski vaimu kõrgel hoida ja ütles mulle, et läheb võitma 200 meetri kuldmedalit. Täna jäi ta 400 meetris kullata, kuid 200 meetris ta selle võtab."

200 meetri poolfinaalid peetakse Londonis täna õhtul algusega kell 23.05. 400 meetri esikoha võitis ameeriklanna Phyllis Francis ajaga 49,92. Hõbeda sai Bahreini jooksja Salwa Eid Naser, pronksi Allyson Felix USA-st.

400 meetri lõpplahendus:

What just happened there? Pulled muscle? Women's 400m final. #bbcathletics #london2017 pic.twitter.com/5ZsGzQuN5w